Північна Корея планує передати Росії додаткові балістичні ракети

КНДР готується передати РФ ще більше балістичних ракет.

США заявили в ООН про намір режиму Північної Кореї передати Росії нові балістичні ракети – на додаток до понад сотню вже поставлених, які РФ уже застосувала по українських містах.

З відповідною заявою виступив у середу на засіданні Ради Безпеки ООН заступник постпреда США Роберт Вуд, передає "Укрінформ".

Як зазначив представник Сполучених Штатів, КНДР готується передати ще більше балістичних ракет.

Роберт Вуд зазначив, що Пхеньян раніше незаконно передав понад 18 тис. контейнерів з боєприпасами та пов’язаними з ними матеріалами, а також понад 100 балістичних ракет.

"Усі вони були використані для ударів по населених пунктах, таких як Київ і Запоріжжя", – сказав заступник постпреда США.

Зокрема, він зазначив, що США відомо про введення в конфлікт додаткової зброї, зокрема великої кількості самохідних артилерійських установок калібру 170 мм, а також 240-мм реактивних систем залпового вогню виробництва КНДР.

За це РФ натомість передала Північній Кореї системи ППО, а також Пхеньян отримує інші постачання, зокрема пальне, технології та обладнання подвійного призначення.

Роберт Вуд наголосив, що Китай має вплив і потенціал впливу на режим у Пхеньяні та "невідкладно має використати цей вплив, щоби запобігти подальшій ескалації конфлікту".

Представник Сполучених Штатів зауважив, що Кремль продовжує ігнорувати свої обов’язки постійного члена Ради Безпеки, відмовившись від своїх зобов’язань, що підриває міжнародний мир і безпеку.

Нагадаємо, команда обраного президента США Дональда Трампа обговорює проведення прямих переговорів з північнокорейським лідером Кім Чен Ином.

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