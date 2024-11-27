Звідки уряд забрав гроші на "тисячу Зеленського": нардепи розповіли

За словами нардепів Железняка і Южаніної, додаткові 3,8 млрд грн на кешбек і "1000 від Зеленського" забрали з деяких інших програм.

Кабінет міністрів вирішив забрати гроші з програм підтримки бізнесу та розмінування і надати додаткові 3,8 млрд грн цього року на програму кешбеку і на програму "Зимова єПідтримка", яку в народі прозвали "тисячею Зеленського".

Про це повідомили нардепи Ярослав Железняк і Ніна Южаніна у Telegram.

За інформацією Южаніної, Кабмін зменшив:

на 99 млн 830 тис. гривень – за програмою "Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва";

на 1 млрд 763 млн гривень – за програмою "Забезпечення державної підтримки реалізації інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями" (інвестняні);

на 2 млрд гривень – за програмою "Компенсація витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення".

Замість цього передбачено 3 млрд 863 млн гривень за програмою "Підтримка внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги" задля забезпечення надання одноразової державної грошової допомоги "Зимова єПідтримка".

Розпорядження Кабміну, яке опублікував Ярослав Железняк / Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

Раніше прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що закон про підвищення податків в Україні набуде чинності від 1 грудня.

Нагадаємо, 25 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував нову програму "єПідтримка" – про тисячу гривень на людину

Загалом на "Зимову єПідтримку" уряд виділить 5 млрд гривень, перевівши кошти з програми кешбеку.

Натомість користувачі соцмереж відреагували або скептично, або з гумором на ідею виплат.

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ЗБІЛЬШЕННя ПОДАТКІВ і індексація ВИПЛАТ. ГОЛОВНЕ ПРО БЮДЖЕТ НА 2025 рік

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