Звідки уряд забрав гроші на "тисячу Зеленського": нардепи розповіли

За словами нардепів Железняка і Южаніної, додаткові 3,8 млрд грн на кешбек і "1000 від Зеленського" забрали з деяких інших програм.
Кабінет міністрів вирішив забрати гроші з програм підтримки бізнесу та розмінування і надати додаткові 3,8 млрд грн цього року на програму кешбеку і на програму "Зимова єПідтримка", яку в народі прозвали "тисячею Зеленського".
Про це повідомили нардепи Ярослав Железняк і Ніна Южаніна у Telegram.
За інформацією Южаніної, Кабмін зменшив:
- на 99 млн 830 тис. гривень – за програмою "Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва";
- на 1 млрд 763 млн гривень – за програмою "Забезпечення державної підтримки реалізації інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями" (інвестняні);
- на 2 млрд гривень – за програмою "Компенсація витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення".
Замість цього передбачено 3 млрд 863 млн гривень за програмою "Підтримка внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги" задля забезпечення надання одноразової державної грошової допомоги "Зимова єПідтримка".
Раніше прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що закон про підвищення податків в Україні набуде чинності від 1 грудня.
Нагадаємо, 25 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував нову програму "єПідтримка" – про тисячу гривень на людину
Загалом на "Зимову єПідтримку" уряд виділить 5 млрд гривень, перевівши кошти з програми кешбеку.
Натомість користувачі соцмереж відреагували або скептично, або з гумором на ідею виплат.
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ЗБІЛЬШЕННя ПОДАТКІВ і індексація ВИПЛАТ. ГОЛОВНЕ ПРО БЮДЖЕТ НА 2025 рік