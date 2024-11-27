Відключення світла 28 листопада: в "Укренерго" повідомили про графіки

Вже є графіки для побутових споживачів і для бізнесу.

Завтра, 28 листопада, в Україні застосовуватимуть обмеження електропостачання і відключення світла як для побутових, так і для промислових споживачів.

Про це повідомили в "Укренерго".

Там розписали графіки застосування та обсяг обмежень світла:

8:00 – 19:00 — одна черга відключень для побутових споживачів;

7:00 – 20:00 — застосування графіків обмеження потужності для підприємств і бізнесу.

Чому запровадили графіки відключення світла

Причиною тимчасових графіків відключення електрики в "Укренерго" називають пошкодження енергообʼєктів під час ракетно-дронової атаки на енергосистему 17 листопада.

Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Також в "Укренерго" зазначають, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися. Тож радять актуальну інформацію про графіки відключень у своєму регіоні дізнаватися на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах.

Нагадаємо, в МАГАТЕ повідомили про зниження електричної потужності на АЕС України внаслідок атаки РФ, яка завдала шкоди енергетичній інфраструктурі країни, що спричинило відключення світла в регіонах.

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