Скандал через ядерну зброю для України: у Кремлі "підгорає" 

Кремль вчергове безглуздо погрожує всьому світові. Смішно спостерігати, як у РФ шириться паніка щодо "ядерки" для України, коли ще нічого не сталося.

Днями західні ЗМІ заговорили про те, що Джо Байден може передати Україні ядерну зброю. В той час в РФ зчинився справжній ґвалт. Медведєв і Пєсков не змогли стримати емоцій. Зокрема, експрезидент РФ обізвав чинного президента США божевільним маразматиком.

Які "перли" цього разу видали путінські "голови, що говорять" та чому у Кремлі "підгорає" від теми ядерної зброї для України – читайте в ексклюзиві ТСН.ua.

Повернення "ядерки" Україні

Днями американське видання "The New York Times" опублікувало дуже цікаву статтю. У ній йдеться про те, що чинний президент США Джо Байден намагається надати Україні максимум допомоги до завершення своїх повноважень, які добігають кінця на початку 2025 року.

Оскільки Україна просила надати як гарантії безпеки запрошення приєднання до НАТО, а за час каденції Байдена цього не вдалося зробити і це малоймовірно під час президентства Трампа, тому низка американських чиновників припустила, що нинішній президент США може повернути Україні ядерну зброю, яку було вилучено після розпаду СРСР.

"Це було б миттєвим і величезним фактором стримування. Але такий крок буде складним і матиме серйозні наслідки", – зауважило видання.

Реакція України

Тоді ж в Офісі президента України наголосили, що метою є не отримання ядерної зброї, а остаточне завершення війни та встановлення безпеки через ліквідацію Росії як агресора. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю "24 каналу".

Подоляк зазначив, що сьогодні можливе те, про що 5-10 років тому ніхто й подумати не міг. За його словами, європейці виростили монстра під назвою Російська Федерація, співпрацюючи з нею, приймаючи корупційні гроші та дозволивши монополізувати енергетичну інфраструктуру навіть попри заборони третього енергопакету. Він додав, що Європа намагалася зробити з РФ партнера, а тепер цей "партнер" заливає кров’ю Східну Європу.

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Подоляк зазначив, що для реалізації цього сценарію Україна має високотехнологічну зброю, однак необхідна її достатня кількість для забезпечення потреб Сил оборони. Водночас він підкреслив, що про передавання Україні ядерної зброї не йдеться.

Реакція Росії

Але попри слова Подоляка, в РФ зчинився ґвалт. Зокрема, експрезидент РФ і член Радбезу Дмитро Медведєв обізвав чинного президента США Джо Байдена через загрозу появи ядерної зброї в Україні. Він пригрозив "конфліктом" і застосуванням російської "ядерки".

"Американські політики й журналісти серйозно обговорюють наслідки передавання Києву ядерної зброї. Схоже, мій сумний жарт про божевільного маразматика Байдена, який вирішив гарно піти з життя, забравши з собою значну частину людства, перетворюється на страхітливу реальність", – йдеться у дописі Медведєва від 26 листопада.

Медведєв визнав, що РФ – "найбільша ядерна країна світу" – напала на без'ядерну Україну, і назвав зміну такого статусу "абсурдом". Член російського Радбезу пригрозив, що "буде ядерний конфлікт", якщо лунатимуть погрози передавання зброї. Також він пояснив, що Кремль готовий застосувати пункт 19 оборонної доктрини РФ, якщо ядерна зброя все ж опиниться в Україні.

Пєсков і його "поради"

Тим часом речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що в Росії вкрай негативно ставляться до повідомлення газети New York Times про те, що деякі американські чиновники начебто пропонують повернути Україні ядерну зброю.

"Це безвідповідальні міркування людей, які погано розуміють та уявляють собі реальність і не відчувають жодної відповідальності за свої слова", – завив Пєсков.

Він також звернув увагу, що згадані висловлювання мають анонімний характер. Крім цього, Пєсков прокоментував побоювання низки західних політиків, що між РФ та їхніми країнами може початися ядерна ескалація. Ці побоювання виникли після того, як РФ ударила по Дніпру ракетою "Орешнік".

"Потрібно читати відповідні документи, які були ухвалені в Росії за останні тижні. Потрібно уважно слухати заяву президента Путіна. Потрібно уважно оцінювати дії влади, колективного Заходу, які залучені до цих конфліктів. Тоді можна буде легко відповісти на це запитання", – зауважив Пєсков.

Втім, попри всі погрози, більшість експертів прогнозують, що ядерний удар Росії малоймовірний. Міжнародна спільнота, зокрема й Китай, категорично проти такого сценарію, каже майор ЗСУ, дипломат, колишній міністр інфраструктури України, політик Володимир Омелян. Натомість країна-агресорка може завдати чергового ракетного удару по Україні.

Україна має бути готовою до продовження війни. Важливо усвідомити, що наступна війна є неминучою. Тож зараз хотілося б бачити більше стратегічного підходу та лідерства, каже майор ЗСУ.

Своєю чергою військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов припустив, що Путін може вдарити ядерною зброєю по Україні. Він підкреслив, що в Кремлі дуже розчаровані результатами останнього масованого ракетного удару по Україні, "тому що блекаут не стався".

Експерт каже, що за даними деяких російських джерел, запаси ракет РФ дають їй змогу здійснити ще 3-4 масовані удари, не більше. Жданов попередив, що в Росії залишається лише один варіант – застосування тактичної ядерної зброї.

Чи отримає Україна нові ракети

Попри всі погрози, паніку та прогнози експертів, маємо й гарні новини, адже парламентська асамблея НАТО ухвалила резолюцію з закликом до більшої підтримки України.

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Зокрема, документ закликає членів Альянсу надати Україні ракети середньої дальності, здатні бити на відстань 1000-5500 кілометрів "для захисту і стримування подальшої агресії" РФ. Про це йдеться в резолюції ПА НАТО, а також пише народний депутат і голова української делегації Єгор Чернєв.

За словами Чернєва, йдеться про ракети, які можуть завдавати ударів на стратегічну глибину противника. Такими, зокрема, є ракети Tomahawk.

"Українській делегації вдалося переконати західних колег підтримати мою пропозицію і включити цей пункт до резолюції чергової сесії Асамблеї", – зазначив він.

Крім того, в тексті резолюції закликали активізувати "політичні та практичні зусилля" для "якнайшвидшого" запрошення України до НАТО, підтримати План перемоги президента України Володимира Зеленського та формулу миру й залишатися вірними принципу "нічого про Україну без України". Сподіваємося, що ці заклики та політичні зусилля не залишаться лише на папері.

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