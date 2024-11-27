РФ наполягає на капітуляції України, відкидаючи "замороження" лінії фронту – ISW

Російські посадовці демонструють прагннення захопити ще більше території в Україні і не бажають брати участь у справедливих переговорах.

Росія демонструє готовність до ескалації війни проти України, заявляючи про небажання "заморожувати" лінію фронту або йти на компроміси. Москва наполягає на безкомпромісній капітуляції України.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін заявив, що Кремль начебто готовий до переговорів, водночас категорично відкинувши будь-яке "заморожування" лінії фронту чи створення демілітаризованих зон. Наришкін сказав, єдиний способі досягти миру – це "усунення" причин, які "змусили" РФ почати повномасштабну війну.

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"Така риторика свідчить про те, що Москва продовжує наполягати на безкомпромісній капітуляції України. Кремль також неодноразово вимагав контролю над усіма територіями чотирьох незаконно анексованих областей, включно з тими, які наразі перебувають під українським контролем", – йдеться в повідомленні ISW.

Російські посадовці продовжують демонструвати прагннення захопити більше території в Україні, ніж зараз, і не бажають приймати компроміси або брати участь у справедливих переговорах, незалежно від того, хто був би посередником у них.

За прогнозами аналітиків, командування РФ може планувати новий наступ на південно-східну частину Дніпропетровської області. Цей регіон не входить до незаконно анексованих територій, однак його захоплення може підтримати давню мету ворога – повну окупацію Донецької області.

Нагадаємо, 18 листопада речник президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що для його держави неприйнятне "заморожування" війни в Україні по лінії фронту, як це пропонує президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

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