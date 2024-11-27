РФ наполягає на капітуляції України, відкидаючи "замороження" лінії фронту – ISW

Російські посадовці демонструють прагннення захопити ще більше території в Україні і не бажають брати участь у справедливих переговорах.
Росія демонструє готовність до ескалації війни проти України, заявляючи про небажання "заморожувати" лінію фронту або йти на компроміси. Москва наполягає на безкомпромісній капітуляції України.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін заявив, що Кремль начебто готовий до переговорів, водночас категорично відкинувши будь-яке "заморожування" лінії фронту чи створення демілітаризованих зон. Наришкін сказав, єдиний способі досягти миру – це "усунення" причин, які "змусили" РФ почати повномасштабну війну.
"Така риторика свідчить про те, що Москва продовжує наполягати на безкомпромісній капітуляції України. Кремль також неодноразово вимагав контролю над усіма територіями чотирьох незаконно анексованих областей, включно з тими, які наразі перебувають під українським контролем", – йдеться в повідомленні ISW.
Російські посадовці продовжують демонструвати прагннення захопити більше території в Україні, ніж зараз, і не бажають приймати компроміси або брати участь у справедливих переговорах, незалежно від того, хто був би посередником у них.
За прогнозами аналітиків, командування РФ може планувати новий наступ на південно-східну частину Дніпропетровської області. Цей регіон не входить до незаконно анексованих територій, однак його захоплення може підтримати давню мету ворога – повну окупацію Донецької області.
Нагадаємо, 18 листопада речник президента РФ Дмитро Пєсков повідомив, що для його держави неприйнятне "заморожування" війни в Україні по лінії фронту, як це пропонує президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.
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