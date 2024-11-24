Чи піде Путін на мирні переговори: що відомо

Перемовини можливі вже на початку наступного року

Використання ракетної зброї та численні обстріли української території потребують значного фінансового та часового ресурсу росіян.

Через те, що в окупантів закінчують запаси радянської зброї, дехто із західних політиків уже заявляє про дату припинення вогню і початку переговорів. Проте наразі невідомо, чи Путін погодиться на це.

Про те, чи сяде за стіл переговорів кремлівський диктатор – читайте у матеріалі від ТСН.ua

Перемовини можуть початися на початку 2025 року

Запаси радянської зброї в окупантів закінчаться до кінця 2025 року, тому Володимир Путін може розпочати переговори на початку наступного року. Як пише видання The Guardian, якщо перемовини не влаштують кремлівського диктатора, він продовжить війну із посиленням атак на мирних жителів України. Зокрема, вести перемовини може Дональд Трамп за стилем Путіна, за умови якщо Росія розірве свої військові зв’язки з Китаєм.

За словами політолога Віктора Бобиренка, із Трампом кремлівський очільник говоритиме лише після інавгурації, яка відбудеться після 20 січня.

"Так, нас хочуть помирити. Втім, чи хоче цього російський диктатор Путін. Тільки тоді, коли Путін зрозуміє, що війна це не вихід, а це може статись наприкінці зими, то тоді дійсно він може піти на переговори. Зараз вони йому не потрібні. Трамп ще не вступив на посаду президента, а інавгурація відбудеться лише 20 січня", – заявив політолог.

Віктор Бобиренко зауважив, що російський диктатор цілком ймовірно вступить у перемовини саме після 20 січня. Зокрема, в адміністрації Трампа ще будуть призначати нових людей на відповідні посади два-три тижні.

«Тому, фактично, ми отримаємо якісь серйозні результати переговорів й ініціатив Трампа десь ближче до третьої річниці вторгнення Росії. Тобто, посеред лютого, або ближче до весни", – зауважив Бобиренко.

Депутат Держдуми РФ від путінської партії “Единая Россия” Костянтин Малофєєв вважає, що Росія може погодитися на припинення вогню на лінії фронту наступної весни, якщо українців витіснять з Курської області РФ.

"Все буде базуватися на фактах. Все, що ми маємо, – наше; все, що є в України, – це українське”, – сказав він.

Кремль не готовий до переговорів

Колишній голова МЗС України Володимир Огризко заявив, що наразі немає жодних шансів посадити Кремль за стіл переговорів

"Якби напроти сиділи марсіани, я б з ними швидше домовився, ніж з росіянами", – розповідає він.

На думку колишнього міністра, для того, щоб говорити про переговори із Росією, потрібно щоб вона втратила Крим. Також Володимир Огризко зазначив, що під час переговорів росіяни весь час намагаються затягнути цей процес, піти від відповіді, збрехати, пустити розмову в інший бік.

"Це традиційна схема, але вона не працює, коли їм натискаєш на мозоль. І от коли цей мозоль знайдено, і по ньому починаєш спочатку ніжно, потім сильніше і сильніше тиснути, вони кажуть, "ой, ні, давайте подумаємо, може ми знайдемо якесь рішення". До тих пір, поки ти їх умовляєш - абсолютно ніяких результатів", – розповідає Огризко.

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На його думку, цим мозолем на майбутніх переговорах має стати перемога України на полі бою. Бо жодних інших аргументів росіяни не приймуть.

Президент Зеленський вважає, що розпочинати переговори з Путіним сьогодні – це просто затягувати час. Він вважає, що потрібна консолідована позиція сильних країн усього світу, для того, щоб примусити президента РФ Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Також президент підкреслив, що Росія не хоче миру, але лише те, щоб хтось попросив закінчити війну.

Зеленський зазначив, що у Кремлі говорять про готовність вести переговори з новою адміністрацією США, але водночас відкривають шлях до Третьої світової війни, залучаючи до бойових дій проти України понад 11 тисяч північнокорейських військових.

Нагадаємо, у червні 2024 року президент України Володимир Зеленський заявив, що переговори у Стамбулі в березні 2022 року були невдалими через те, що Путін може розмовляти лише мовою ультиматумів.

Погоджується із думкою Зеленського президент Франції Емманюель Макрон. Він зазначив, що очільник Кремля не хоче миру з Україною і не готовий домовлятися про нього. Натомість Макрон відновить переговори з Володимиром Путіним лише "коли контекст і умови будуть відповідними".

Після масованої атаки Росії на українську енергомережу 17 листопада президент Франції вважає очевидним, що наміри Путіна полягають у посиленні бойових дій.

"Якими б не були заяви Путіна, він не хоче миру і не готовий вести переговори. У цьому контексті ми повинні дотримуватися наших зобов’язань перед українцями, тобто дозволити їм вести цю війну опору, постачати зброю, обладнання", – додав Макрон.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер також зауважив, що "не має наміру говорити" з очільником Кремля.

Речник Держдепу США Метью Міллер заявив про відсутність ознак того, що очільник Кремля готовий до переговорів щодо закінчення війни в Україні. Зокрема, в Держдепі підтвердили, що не будуть штовхати Україну на чолі з її президентом до перемовин з Путіним.

"Я впевнений, що Путін піде на перемовини лише у разі, якщо він отримає все, що хоче, а Україна не отримає нічого, на що має право за законом. Але це не ті переговори, в яких був зацікавлений президент Зеленський, і які відповідають статуту ООН", — додав він.

Що кажуть у Росії

Президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ начебто ніколи не відмовлялась від перемовин. Однак він зазначив, що буде розмовляти не на основі "ефемерних вимог", а на базі узгоджених у Стамбулі параметрів.

"Чи готові ми з ними вести переговори? Ми ніколи не відмовлялися від цього. Але – не на основі якихось ефемерних вимог, а на основі тих документів, які були погоджені та фактично парафовані у Стамбулі (навесні 2022 року – ред.)", – сказав Путін.

Окрім того, Путін звинуватив Україну у тому, що вона буцімто не зацікавлена у припиненні бойових дій, тому що "не хоче проводити президентські вибори".

Згодом, у Москві заявили, що не підуть на заморозку війни на нинішній лінії фронту. Росія налаштована домогтися повної капітуляції від України і не погоджуються йти на будь-які поступки.

Аналітики Інституту вивченні війни (ISW) пишуть, що Кремль намагається диктувати умови будь-яких потенційних "мирних" переговорів з Україною напередодні інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа.

Крім того, експерти нагадали, що голова МЗС РФ вже заявив, що Москва не погодиться на заморозку війни на нинішній лінії фронту.

Посол Росії в ООН Геннадій Гатілов вважає, що будь-які такі переговори повинні ґрунтуватися на тому, що він назвав “реаліями на місці”.

За його словами, Москва відкрита до переговорів про припинення війни в Україні, якщо їх буде ініціювати обраний президент США Дональд Трамп. Водночас на думку Кремля, будь-які дискусії мають ґрунтуватися на "реальності", досягнутій Росією під час війни.

Мирні гарантії для України – пріоритет у перемовинах

Як вважає голова комітету Верховної Ради України з питань оборони та розвідки Роман Костенко, Переговори мають ґрунтуватися на гарантіях

Роман Костенко також додав, що Київ формально ніколи не відмовиться від претензій на окуповані Росією території у межах кордонів 1991 року.

Видання The New York Time у своїй публікації нагадало, що Україна мала гіркий досвід припинення вогню в 2014 і 2015 роках під час протистояння на Донбасі з підтримуваними Росією силами. Тоді припинення вогню не завадило продовженню бойових дій, які точилися вісім років до повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році.

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Офіційні особи в Києві домагалися членства в НАТО як гарантії від нових нападів з боку Росії. Західні офіційні особи дали зрозуміти, що хочуть вступу України до НАТО, але не за прискореним графіком.

Офіційні особи в Києві також заявили, що потужний арсенал звичайних озброєнь, який має надати Захід, дозволить Україні швидко завдати удару у відповідь, слугуючи стримуючим фактором для відновлення бойових дій.

Що кажуть Західні ЗМІ

У середу, 20 листопада, низка західних ЗМІ написали про ймовірну готовність Путіна заморозити війну, про підготовку переговорів Трампа та Путіна, а також про закінчення війни вже 2025 року.

Це може свідчити, що Кремль таким чином надсилає певні сигнали Заходу, переважно США, запрошуючи Трампа до переговорів з певними умовами.

У виданнях The Economist та Bloomberg йдеться про міркування майбутніх переговорів Трампа і Путіна щодо України та можливість заморожування війни вже наступного року. Видання Reuters, із посиланням на п’ять джерел у вищому російському керівництві, повідомив про ймовірну готовність Путіна домовлятися про припинення вогню.

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"Кремль може погодитися заморозити конфлікт уздовж лінії фронту. Можливі переговори щодо точного поділу чотирьох східних українських областей – Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської (які Путін незаконно записав до конституції РФ – ред.). Росія також може бути відкритою для (обговорення – ред.) виходу з відносно невеликих частин території, які вона контролює в Харківській і Миколаївській областях, на півночі та півдні України", – йдеться у статті Reuters.

Російські джерела агентства також згадали про відмову України від вступу до НАТО, згоду на обмеження чисельності ЗСУ та розширення використання російської мови.

Зокрема, Reuters, посилаючись на ці п’ять джерел у російському керівництві, зазначає, що рішення Джо Байдена зняти обмеження на удари західною далекобійною зброєю "може ускладнити та затримати будь-яку швидку домовленість про припинення вогню і змусить Росію продовжити воювати".

Після перемоги Дональда Трампа на виборах 5 листопада ТСН.ua вже неодноразово писав, що навряд чи комусь відомо, якої саме стратегії щодо України та Росії дотримуватиметься обраний 47-й президент США.

Варто зауважити, що існує велика ймовірність зустрічі Трампа із Путіним.

Нагадаємо, раніше політолог пояснив, чи хочуть у Кремлі закінчити війну в Україні. Російський диктатор Володимир Путін заявив, що, мовляв, "Росія готова повернутися до так званих Стамбульських угод" та нібито розпочати мирні переговори з Україною.

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