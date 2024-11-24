Нова ракета Путіна: як істерика на $100 млн вилізе йому боком

"Орешнік", "кокошнік" чи "бояришнік" – фахівець з озброєння Сергій Згурець вважає, що Путін у своєму зверненні міг вигадати будь-яке слово для назви ракети.

В четвер, 21 листопада, Росія завдала нового удару по Дніпру. Зафіксовані кадри у світі аналізують досі. Чи справді Москва пустила міжконтинентальну балістичну ракету, створену для доправлення зброї масового ураження? Чи й справді Путін показує світу, що може вдарити ядеркою?

Кореспондент ТСН.Тижня Олександр Загородний уважно вивчив відео, поговорив із фахівцями і розповів: чому ця демонстрація нагадує театр і як може вилізти боком самому Путіну.

П'ята ранку, місто Дніпро ще спить. Але в командному центрі Протиповітряної оборони уже гаряче. На радарах одразу 7 російських крилатих ракет. Вони йдуть на Дніпро – цілять у будинки мирних мешканців. На екрані з'являється ще одна ціл , значно швидша за всі інші – надзвуковий "Кинджал". Системи протиповітряної оборони захоплюють ворожі ракети, щоб знищити ще на підльоті до міста. Аж раптом на екранах спалаує ще одна точка. Швидкість аномально висока, понад 10 махів, в 10 разів швидша швидкості звуку . Та головне – об'єкт несподівано розділяється на 6 боєголовок.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Нова РАКЕТА ПУТІНА - істерика на 100 мільйонів доларів, яка ВИЛІЗЕ ЙОМУ БОКОМ

Речниця МЗС РФ Марія Захарова показала дешеву виставу. Під час брифінгу вона отримала телефонний дзвінок, де співрозмовник дав вказівку не коментувати удар МБР по Україні.

Це так Маша працює на розігріві у Путіна. Він з'явиться в ефірі без попередження. Цей напівживий труп видає чергову порцію маячні про військову велич Росії і з пафосом повідомляє – РФ атакувала Україну новітньою стратегічною ракетою.

"Орешнік", "кокошнік" чи "бояришнік" – фахівець з озброєння Сергій Згурець зауважує, що Путін у своєму зверненні міг вигадати будь-яке слово для назви ракети. Ракета, яка свою назву має вже багато років – "Рубіж" – це фактично глибока модифікація старої ще радянської ракети "Піонер".

"Ми вважаємо, що РФ використала стару ракету "Рубіж", яка була оснащена бойовою частиною, де були імітатори бойових блоків. Ця ракета не виготовляється серійно, запаси цих ракет у противника, думаю, є мінімальними і, напевно, міряються лише одиницями, але у будь-якому разі це перший випадок використання міжконтинентальної балістичної ракети саме для таких місій", – каже Сергій Згурець.

100 мільйонів доларів коштує божевільний постріл Путіна макетом ядерної ракети. Причому ядерним макетом вони вже стріляли. Для цього годяться в десятки раз дешевші "Іскандери" чи "Кинжали". Втім це безумство Кремля одразу повернуло Україну на перші шпальти світових медіа і політичного обговорення. І дало підстави Києву звернутися за новими протиракетними системами. Уже не ППО а ПРО.

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У світі існує щонайменше 3 спеіалізовані системи, які можуть збивати балістичні міжконтинентальні ракети: THAAD, Aegis BMD, GMD.

Хоч отримати їх буде складно. Це вже вершина антиядерного щита Америки. Втім, якщо таке вдасться і антиракета доведе в Україні, що може ці "Рубежі" збивати – Росію можна буде вважати нокаутованою. Поки ж наші спеціалісти думають, чи є шанс збивати ось ці суббоєприпаси, які впали на Дніпро вогняними хвилями. Але Сергій Згурець заспокоює, суббоєприпаси ракети "Рубіж" – це просто металеві болванки без заряду. Та й взагалі ракет таких у росіян дуже мало.

А загалом все це – демонстрація відчаю Кремля, вважає військовий експерт Іван Ступак.

"Це спроба відповісти на удари ATACMS, на удари Storm Shadow по штабу армії "Сєвєр". І звісно це реакція на українську ракетну програму, бо росіяни розуміють якщо в України буде власна ракетна програма і вона не буде залежати від волі Вашингтону, Лондона, Берліна, то Москві 100% дістанеться капітально", – каже Ступак.

Можливо саме новою ракетою Путін намагався знищити підземні сховища "Південмашу", де більшість російських ракет спроєктували і побудували.

Офіційно Захід відреагував на цей обстріл мляво. Та заява про нову ядерну доктрину США, витоки розмов про повернення Україні ядерної кнопки, термінове скликання ради Україна - НАТО свідчать, що цей "Орєшнік" може стати для Путіна пострілом у власну ногу чи скоріше руку.

Журналіст звернув увагу на "абсолютно мертві руки" Путіна під час виступу. За майже 8 хвилин – жодного руху.

Уже не важливо чи його паралізувало від страху чи відео записали глибоко у бункері, а робочий кабінет зі столом і вже накладеними руками причепили на монтажі. Тут головне інше, Путіну страшно. Бо будь-яку ракету можна збити, навіть найшвидшу у світі. Наприклад на стартовому майданчику. І Україна вже добирається до того ж таки Капустиного Яру в Астраханській області, поки що дронами, але ж долітаємо.

Нова ракета Путіна - істерика на 100 мільйонів доларів, яка вилізе йому боком

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