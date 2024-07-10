Астраханську область РФ атакувала навала безпілотників: де вибухало

Росію знову атакували безпілотники. На цей раз Ахтубинський район Астраханської області. Там “бавовна” розквітла на четвертому Державному центральному міжвидовому полігону “Капустин Яр”.

Про це пише видання "Мілітарний".

Як стало відомо, ударні безпілотники уразили російський ракетний полігон в Астраханській області. Водночас глава регіону Володимир Міхед заявив, що всі дрони були збиті та що ніяких руйнувань не було. Район атакували понад 20 ударних безпілотників.

“Завдяки пильності населення району, яке вчасно повідомляло про об’єкти, що летять, а також злагодженим діям підрозділів розвідки та засобів ураження силових структур, атака понад 20 БПЛА супротивника була успішно відбита. Жертв, постраждалих та руйнувань на території району немає”, — заявив голова району.

Сам же “Капустин Яр” РФ використовує для випробовування ракет малої та середньої дальності, крилатих ракет, комплексів та ракет ППО.

Водночас аналітики телеграм-каналу ASTRA розповіли, що 9 липня відразу дві військові частини та ракетний полігон були атаковані.

“Дев’ять БПЛА вдарили по території в/ч 15644 під Знам’янськом, де розташований військовий полігон “Капустин Яр”. У квітні цього року там відбувався іспитовий пуск міжконтинентальної балістичної ракети”, — розповіли аналітики.

Ще два дрони вдарили по території військової частини 15650 в Ахтубінську. Про пошкодження військової техніки інформації немає, як і про постраждалих.

Нагадаємо, що українські військові завдяки далекобійним дронам уразили російський склад з боєприпасами у селі Сєргєєвка у Воронезькій області.

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