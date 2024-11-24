Пункт пропуску "Шегині-Медика": чи пускають польські фермери вантажівки через кордон

Рух вантажівок через пункт пропуску "Шегині-Медика" відновлено. Фермери Польщі припинили блокування.

Про це повідомили у Держмитслужбі.

Із посиланням на інформацію від польської сторони в Держмитслужбі заявили, що блокування руху вантажним транспортним засобам, яке здійснювали польські фермери перед пунктом пропуску "Медика", завершилося. На даний час мітингувальники припинили протест.

"Пропуск всіх категорій транспортних засобів на цьому напрямку здійснюється в звичайному режимі", - додали там.

Як повідрмляє RMF 24, розблокування кордону польськими фермерами сталося після того, як з ними зустрівся міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сєкерський. Там зазначили, що згідно з досягнутими домовленостями, до вівторка фермери мають подати до міністерства вимоги, які обговорили з очільником Мінагрополітики. Сєкерський заявив, що підготує відповідь до 10 грудня.

Раніше польські фермери почали блокування пункту пропуску "Медика-Шегині" 24 листопада. Накопичення вантажівок перед пунктом пропуску на виїзд з України не було.

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