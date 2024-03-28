Польща та Україна близькі до угоди щодо агропродукції – Reuters

Угода між Польщею та Україною має містити чітко визначені якісні та кількісні квоти на продукти, які можуть залишатися на території Польщі.

Варшава та Київ близькі до угоди щодо імпорту сільськогосподарської продукції з України.

Про це заявив лідер парламентської фракції проурядової Польської селянської партії Кшиштоф Пащик, пише Reuters.

"Я думаю, що можна буде сьогодні-завтра зробити так, щоб те, що іноді називають транзитом, насправді стало транзитомю. Я оптимістично налаштований щодо результатів", - сказав Пащик.

Він заявив, що угода між Польщею та Україною має містити чітко визначені якісні та кількісні квоти на продукти, які можуть залишатися на території Польщі.

"Це мета, якої можна досягти", - додав Пащик.

Нагадаємо, у Варшаві відбулася зустріч польського і українського урядів, під час якої планувалося підписання протоколу розбіжностей. Про це заявив заступник глави МЗС Польщі Анджей Шейна, пише PAP.

За словами дипломата, на зустрічі у Варшаві йшлося про питання економіки та військової сфери, водночас країни повинні записати деякі розбіжності, які відрізняють два уряди.

"Основними стануть питання озброєнь, питання щодо економічної співпраці, зокрема сільського господарства, а також пошуки вирішення нагальних станом на сьогодні питань", — пояснив Шейна.

Останнім часом відносини Польщі та України погіршилися, зокрема, через протести польських фермерів, які виступили проти експорту українського зерна. Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що українські біженці додали до польського ВВП від 1% до 3% щорічного зростання.

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