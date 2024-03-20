Поляки мітингують, а Україна втрачає мільярди: все, що відомо про ситуацію на кордоні

Більше півтисячі демонстрацій, 70 тисяч людей, колони тракторів, перекриті дороги, розбиті намети та розпалені вогнища – саме так почалося 20 березня для більшості поляків

Польські фермери знову протестують – 20 березня вони оголосили про масштабні акції протесту у сотнях містах та містечок Польщі. Найбільше людей зібралось у Варшаві, де протестувальники блокують в’їзди до польської столиці. Поновили поляки і блокаду українського кордону. Сума, яку український бюджет втратив через них уже давно нараховується мільярдами, які польські фермери, вважайте, забрали у ЗСУ.

Скільки Україна втратила через "братню" блокаду кордону та найактуальніше про ситуацію на кордоні з Польщею, йдеться в ексклюзиві Артема Зябкіна TSN.UA.

Більше півтисячі демонстрацій, 70 тисяч людей, колони тракторів, перекриті дороги, розбиті намети та розпалені вогнища – саме так почалося 20 березня для більшості поляків. Там буквально по всій країні вийшли мітингувати польські фермери.

Найбільший ажіотаж традиційно у Варшаві. Частина протестувальників до столиці не доїхала – перекрила трасу паралізувавши рух автотранспорту. За словами очевидців, мешканцям передмість та гостям Варшави цього дня на роботу чи до школи доїхати так і не вдалося. На будь-які благання пропустити фермери не велися, натомість "люб'язно" пропонували приєднатися до мітингу.

"На 20 березня запланований наш загальнонаціональний страйк. Це буде рейд на кожне місто. Ми не здамося, поки наші вимоги не будуть повністю виконані. Трактори заїдуть у міста", – йдеться у заяві прессекретаря аграрної організації “Solidarnośc” Адріана Вавжиняка.

Варшава протестує

Також є й ті, хто прорвався у самий центр. Ціла колона протестувальників пройшлася вулицями Варшави тримаючи у руках польські прапори і вимагаючи поступок від влади. Вимоги у польських фермерів незмінні.

За словами експертів, поляки вимагають поступок від Єврокомісії, яка не так давно заборонила усім фермерам Європи використовувати окремі добрива та пестициди для вирощування своєї продукції. Все це в рамках дуже важливої для довкілля ініціативи – стратегії "Зелений перехід", яку якраз і пропагує Брюссель.

Чого хочуть мітингарі

Але ж такі нововведення, а саме заборона добрив і пестицидів, здорожчує вирощування продовольства, тож робить європейських фермерів, а отже і поляків, менш конкурентоздатними порівняно з іноземцями. Наразі поляки вимагають, щоб їхня влада натиснула на Брюссель, або ж…

Ось тут ми плавно переходимо до головного! В рамках чергових маніфестації в самій Польщі, активізувались мітингарі і на польсько-українському кордоні. 20 березня речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у коментарі "РБК-Україна" заявив, що поляки почали заважати перетинати кордон і автобусам. Поки така ситуація зберігається на пропускному пункті Медика-Шегині.

"Просимо перевізників та громадян, які планують поїздку через українсько-польський кордон, врахувати цю інформацію. Про відновлення ритмічного руху пасажирських автобусів в пункті пропуску "Шегині" буде повідомлено додатково на ресурсах Держприкордонслужби", – сказав Демченко.

Величезні збитки

Але блокада вантажівок на українсько-польському кордоні так і не закінчувалася. Може хтось забув, але станом на 19 березня, було перекрито 5 найважливіших КПП на кордоні: "Ягодин", "Устилуг", "Угринів", "Рава-Руська" та "Шегині". До того ж, за даними, які 20 березня опублікував народний депутат України Данило Гетманцев, Україна втратила через це мільярдні надходження до держбюджету.

Цифри настільки величезні, що за їх рахунок можна було би з легкістю повністю укомплектувати, увага, 1,5 бригади ЗСУ. Але ці кошти, через торговельну блокаду не надійшли до бюджету.

"6,5 млрд грн – стільки Україна втратить у надходженнях від митниці внаслідок блокування кордону в березні. Це півтори повністю забезпечені всім бригади. В минулому ця цифра становила 7 млрд грн", – сказав Гетманцев.

А нардеп Ярослав Железняк називає ще більшу суму митних втрат за лютий – вони сягають 7,7 мільярда гривень. Страждають від цього і пересічні громадяни, бо через блокаду кордону зросла і ціна на низку важливих товарів.

От зокрема на автогаз і польску молочку та сир. Оце вам і виходить "братнє" ставлення. Ні, внесок поляків у нашу перемогу, особливо на початку війни не можна недооцінювати, за що їм неодноразово дякував президент Зеленський та й всі українці. Але ось такі акції, які уже більше схожі на диверсії проти нашої країни, не просто обурюють, а навіть викликають законні підозри.

Не дарма, у польских протестах все частіше шукають російський слід. Всі ми пам'ятаємо, як у лютому серед мітингувальників "заблукав" проросійський активіст з акаунтом "Вконтакте" і "чорною міткою" на сайті "Миротворець". І це вже не кажичи про тракториста, який начепив на свою "колимагу" червону радянську ганчірку і закликав Путіна вирішити українське питання.

Це обурює!

Обурює й те, що Польща та й ЄС досі продовжують об’їзними шляхами вільно імпортувати зерно з РФ та Білорусі і при цьому цинічно звинувачувати у всіх бідах українців.

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Скільки ще мітингуватимуть поляки, не знає ніхто. Наразі польский уряд активно веде перемовини з Брюсселем, щоб вирішити так звану "українську проблему". Поляки вважають, що так званий "транспортний безвіз", а саме безмитне ввезення товарів з України в Європу розоряє фермерів. Але їхні слова – маніпуляція, вважають фахівці польського Інституту публічних фінансів. Отримані експертами дані показали, що ввезення зернових з України суттєво не впливає на зменшення цін на зерно у Польщі та на ситуацію з цінами в ЄС.

Експерти звертають увагу на те, що 2023 року в Польщу імпортовано лише 1 млн т зерна з України, що з огляду на польське виробництво зерна на рівні 35,2 млн т не може бути чинником, який значно впливає на падіння ціни.

Не підтверджується і теза про те, що частина українського зерна потрапляє до Польщі через Литву, оскільки його імпорт з цієї країни за останні роки падає: з 90 т в 2017 році до 24,9 т в 2023 році.

Автори дослідження звертають увагу на те, що повне ембарго на продукти з України, якого вимагають деякі страйкарі, може викликати реакцію у відповідь з боку української влади і, як наслідок, до втрати ринків збуту польської тваринницької продукції, в тому числі молочної, м'ясної, напівфабрикатів.

Варто зазначити, що на експорт українського збіжжя Польща уже майже не впливає. Транзитом через неї Україна експортує лише 5% усього зерна. Інші 95% – морем з Одеси та транзитом через Румунію. На цьому раніше наголошував і президент Зеленський.

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УКРАЇНА ВТРАЧАЄ МІЛЬЯРДИ, доки невгамовні польські фермери паралізують Варшаву та кордон!

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав усе, що відомо на цей момент про ситуацію на польсько-українському кордоні.

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