Блокада кордону в Польщі: фермери не пропускають автобуси, а влада йде на поступки

Головні вимоги фермерів залишаються незмінними: відмова уряду Польщі від європейського "зеленого курсу" і блокада агропродукції з України.

У середу, 20 березня, влада Польщі домовилася із фермерами, які блокують пункти пропуску на кордоні з Україною, про обмеження транзиту української агропродукції. Попри укладену угоду, масштабна акція протесту не припиняється. Ба більше, саме цього дня фермери почали блокувати навіть рух пасажирських автобусів у пункті пропуску "Медика – Шегині".

ТСН.ua зібрав усе, що відомо на цей момент про ситуацію на польсько-українському кордоні.

Які масштаби та вимоги акції протесту

Польські аграрії оголосили про проведення 20 березня великого страйку, у межах якого блокада доріг і протести відбуватимуться у понад пів тисячі місць по всій Польщі.

Головні вимоги фермерів залишаються незмінними: відмова уряду Польщі від європейського зеленого курсу і блокада агропродукції з України.

Поліція повідомила, що офіційно зареєстровано 580 протестів по всій Польщі, в яких можуть взяти участь близько 70 тисяч осіб. Це величезна за масштабами подія, яка вимагатиме залучення великої кількості правоохоронців.

Карта протестів польських фермерів 20 березня 2024 року / Фото: із соцмереж

Фермери під час протесту тримають перекритим рух вантажівок на кордоні з Україною, також блокада триває на кордоні Німеччини.

Блокування руху автобусів

Станом на ранок 20 березня польські фермери блокували рух вантажівок на п'яти пунктах пропуску на кордоні з Україною. У чергах на території Польщі перебувало 850 вантажних транспортних засобів, найбільше — навпроти КПП "Ягодин".

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Близько 11:10 у пункті пропуску "Медика-Шегині" розпочалося блокування руху автобусів. Протестувальники планують пропускати по одному автобусу на дві години — як на в’їзд до України, так і на виїзд. Прикордонники звернулися до водіїв з проханням врахувати цю інформацію.

На таку ситуацію гнівно відреагував віцепрем'єр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"Чому ви це допускаєте? Невже люди мають бути заручниками політичних протистоянь у цивілізованій країні?" – звернувся він до міністра внутрішніх справ Польщі.

Поступки польської влади

Під час сьогоднішньої акції протесту представники фермерів підписали угоду з польськими урядовцями - міністром сільського господарства Чеславом Секерським та державним секретарем міністерства Міхалом Колодзейчаком.

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Домовленість передбачає збереження нинішнього ембарго на сільськогосподарську продукцію з України, яке діє від середини вересня минулого року. Воно стосується, зокрема, пшениці, кукурудзи, пшеничного борошна, ріпаку та соняшнику.

Крім того, міністр сільського господарства має звернутися до Ради міністрів з проханням призупинити транзит цих продуктів польською територією від 1 квітня цього року.

Яких втрат зазнає Україна

Через блокування польськими фермерами кордону бюджет України у березні 2024 року недоотримає митних платежів на 6,5 млрд грн.

Про це розповів голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"6,5 млрд грн. Стільки Україна втратить у надходженнях від митниці внаслідок блокування кордону в березні. Це півтори повністю забезпечені всім бригади", — зазначив він.

Данило Гетманцев також нагадав, що у лютому український бюджет втратив митних надходжень на 7,7 млрд грн.

Нагадаємо, 15 березня ТСН.ua вже повідомляв, що польські фермери почали блокувати кордони зі Словаччиною, щоб перевірити, чи не ввозиться таким чином зерно з України. Там теж дорогу заблокували тракторами. Така акція призвела до скупчення на кордоні близько десятка легковиків і кількох десятків вантажних автомобілів.

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