У польському Сеймі назвали терміни деблокування кордону

Вже за кілька тижнів може вирішиться проблема з блокуванням кордону України польськими фермерами. Ситуація, що склалася, складна і важлива

Таку думку в ефірі "Українського радіо" висловив голова комітету іноземних справ польського Сейму Павел Коваль.

"Я думаю, що протягом кількох тижнів це буде. І польський уряд, і український уряд повинні порозумітися, знайти рішення, щоб могли продавати українські товари, але також захистити кілька секторів польського виробництва. Це не проста справа. Вона буде вирішена", - наголосив польський політик.

Коваль наголошує, мовляв, "про все це треба домовлятися". Адже, з його слів, польських фермерів стосуються фундаментальної проблеми, яка не має прямого стосунку до України.

"Всі люди, які розуміються на політиці, особливо розуміють Європейський Союз, вже розуміють, що протести фермерів є нормою в Європейському Союзі. Незабаром Україна буде в Європейському Союзі, я на це сподіваюся, і фермери в Україні будуть протестувати, наприклад, проти імпорту зерна з Казахстану. Все це чекає і на Україну", - висловився член польського Сейму.

Нагадаємо, раніше посол Польщі в Україні Ярослав Гузи висловився про те, чому уряд прем'єра Дональда Туска не може вирішити проблему блокади кордону України. Дипломат наголошує, що блокування є проблемою ЄС, який повинен її вирішити.

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