У Польщі заявили, що не сприятимуть поверненню українців додому

Для Польщі важливі біженці з України, з урахуванням потреб ринку праці.

Польща не буде заохочувати біженців з України повертатись назад, але і не буде перешкоджати, якщо так вирішать люди.

Про це заявив посол Польщі в Україні Ярослав Гузи, інформує DW.

Він заявив, що Польща у цьому питання буде лишатись абсолютно нейтральною.

"Тобто не буде ні заохочувати, ні перешкоджати. Це питання рішення українських громадян, які перебувають у Польщі. Чи вони вирішуватимуть повертатися, чи ні", - розповів Гузи.

Дипломат визнав, що для Польщі важливі біженці з України, з урахуванням потреб ринку праці.

"Я маю на увазі дефіцит робочої сили. Я можу собі уявити ситуацію, коли роботодавець, наприклад, який працевлаштовує українців, переконує їх залишитися, тому що йому буде важко знайти їм заміну. Але це не ті речі, на які польська влада якимось чином буде реагувати", - додав Гузи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що дослідження показало, скільки українців не повернеться додому з-за кордону після війни.

Крім того, ми раніше інформували, скільки українок планують назавжди залишитись у Польщі.

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