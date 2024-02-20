Скільки українок планують назавжди залишитись у Польщі – опитування

Міждисциплінарна лабораторія дослідження війни в Україні при Університеті Комісії народної освіти в Кракові провела дослідження про інтеграцію українських біженців у Польщі. Середній вік учасниць опитування – 44 роки.

Про це пише видання in Poland.

Більшість із них (53%) приїхали з дітьми. 47% дітей-біженців відвідують польські школи. У Польщі залишаються понад 950 тисяч українців із тимчасовим захистом, більшість з яких – жінки з дітьми.

Згідно з дослідженням, 45% жінок говорять польською, а 20% розуміє польську. 81% опитаних вивчили польську мову, а 57% активно вивчають.

Живуть у Польщі не менше року 73% жінок з України, з них – 52% ніколи раніше не були в Польщі. 75% респондентів живуть у великих містах Польщі з населенням понад 500 000 жителів, 66% з них проживають в орендованих квартирах або кімнатах.

62% жінок з України досі живуть у тому місті, куди приїхали вперше. Більше половини жінок не поверталися до Україну від початку перебування в Польщі.

Майже половина українок у Польщі не готові повертатися до Україну найближчим часом. 47% опитаних мають намір залишитися у Польщі назавжди або на деякий час. А 42% українок відповіли, що планують повернутися до Україну.

Серед причин, які спонукають біженок повернутися:

закінчення війни – 67%;

припинення бойових дій і бомбардувань – 43%;

добре оплачувана робота в Україні – 38%;

подолання корупції – 31%;

вищий рівень життя – 28%.

Нагадаємо, у Нідерландах лідер ультраправих зробив обурливу заяву про біженців з України.

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