Сколько украинок планируют навсегда остаться в Польше – опрос

Междисциплинарная лаборатория исследования войны в Украине при Университете Комиссии народного образования в Кракове провела исследование об интеграции украинских беженцев в Польше. Средний возраст участниц опроса – 44 года.

Об этом пишет издание in Poland.

Большинство из них (53%) приехали с детьми. 47% детей-беженцев посещают польские школы. В Польше остаются более 950 тысяч украинцев с временной защитой, большинство из которых – женщины с детьми.

Согласно исследованию, 45% женщин говорят на польском, а 20% понимает польский. 81% опрошенных выучили польский язык, а 57% активно изучают.

Живут в Польше не менее года 73% женщин из Украины, из них 52% никогда раньше не были в Польше. 75% респондентов проживают в крупных городах Польши с населением более 500 000 жителей, 66% из них проживают в съемных квартирах или комнатах.

62% женщин из Украины живут в том городе, куда приехали впервые. Более половины женщин не возвращались в Украину с начала пребывания в Польше.

Почти половина украинок в Польше не готовы возвращаться в Украину в ближайшее время. 47% опрошенных намерены остаться в Польше навсегда или на время. А 42% украинок ответили, что планируют вернуться в Украину.

Среди причин, побуждающих беженок вернуться:

окончание войны – 67%;

прекращение боевых действий и бомбардировок – 43%;

хорошо оплачиваемая работа в Украине – 38%;

преодоление коррупции – 31%;

более высокий уровень жизни – 28%.

Напомним, в Нидерландах лидер ультраправых сделал возмутительное заявление о беженцах из Украины.

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