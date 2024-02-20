Великобритания остановила одну из программ для беженцев

Программа "Жилища для украинцев" еще будет действовать

Одна из временных миграционных программ для украинских беженцев, бежавших от войны в Великобританию, была закрыта для принятия новых заявок.

Об этом говорится в сообщении на сайте британского правительства, пишет Укринформ.

Украинская семейная программа закрылась в 15:00 19 февраля 2024 года. Подать заявку на участие в этой программе больше невозможно”, — говорится в сообщении.

Эта программа давала украинцам, имеющим родственников в Великобритании, трехлетнее право на проживание и работу в стране.

Программа "Дома для украинцев", в рамках которой желающие британцы могут спонсировать украинских беженцев, остается в силе, но срок ее действия истекает в конце марта следующего года.

Также читайте Центры переполнены: в одну из стран ЕС прибывает все больше украинских беженцев

Украинцы, выехавшие из-за полномасштабного вторжения России, смогут еще на полтора года продлить свой легальный статус в Великобритании, получив новую 18-месячную визу, срок действия которой истекает в сентябре 2026 года.

В общей сложности более 283 тыс. украинцев получили или продлили убежище с начала вторжения 24 февраля 2022 года. В течение нескольких месяцев после начала вторжения многие британцы предлагали свои дома спасавшимся от конфликта беженцам. Те, кто приютил беженца или семью, получают £350 в месяц в течение первого года пребывания беженцев в Великобритании и £500 — в течение второго года.

Напомним, только 25,2% беженцев из Украины работают, в частности, в Германии. В Дании 78% украинцев уже нашли работу. В Чехии работают 66%, в Польше – 65%, в Швеции и Великобритании – 56%, в Нидерландах – 50%. Между тем, в Германии украинцы получают помощь в размере 563 евро, а дети — от 357 до 471 евро в зависимости от возраста.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.