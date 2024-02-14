Будет битва за украинцев в ЕС, которых Киев хочет вернуть домой – посол

По мнению постоянного представителя Украины при Евросоюзе Всеволода Ченцова, в 2025 году между государствами-членами ЕС и Киевом развернется борьба за украинских беженцев, ведь в марте 2025 года должен закончиться срок действия временной защиты для граждан Украины в ЕС.

Об этом он рассказал в интервью "Европейской правде".

По его словам, сейчас ЕС рассматривает разные варианты того, какой механизм будет действовать после того, как истечет этот срок.

"Рассматриваются разные варианты, и 100% Европейский Союз не позволит себе резких движений – создать какой-то юридический вакуум. Конечно, когда сегодня у тебя есть легальный статус, а завтра документ закончился, возникают вопросы у полиции, что такой человек делает на территории Европейского Союза", – сказал Ченцов.

По его мнению, это могут быть какие-то временные варианты. Но для людей, которые могут вернуться в Украину, должны быть созданы специальные условия.

По оценке Ченцова сейчас на территории ЕС находится 4-6 млн украинцев, выехавших после февраля 2022 года.

По словам посла, Украина обсуждает с ЕС специальную программу по возвращению украинцев домой. При этом посол признал, что есть опасность, когда некоторые страны не захотят помочь украинцам возвращаться домой.

"И это, опять же, о конкуренции. Мы должны быть как государство конкурентоспособными и создать соответствующие условия для наших людей. Именно так. Я предполагаю, что 2025 год – это будет битва за наших людей здесь, в Брюсселе. И не только в Брюсселе. Мы будем бороться", – резюмировал Всеволод Ченцов.

Напомним, еще одна страна продлит временную защиту для украинских беженцев.

Читайте также: