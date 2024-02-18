Украинским беженцам в Великобритании продлят визы: назван срок

Война в Украине продолжается, а поэтому Великобритания продолжит предоставлять убежище нуждающимся. Потому украинцы получат 18-месячную визу по новой схеме продления.

Об этом пишет Sky News.

Срок действия первых виз, которые предоставляли трехлетнее разрешение на пребывание в Великобритании по таким программам, как Homes for Ukraine, Ukraine Family Scheme и Ukraine Extension Scheme, истекает в марте 2025 года.

Однако Министерство внутренних дел Великобритании сообщило, что лица по одной из визовых схем теперь смогут подать заявку на пребывание до сентября 2026 года и иметь равные права на доступ к работе, льготам, медицинской помощи и образованию.

"Эта новая схема продления визы дает украинцам в Великобритании уверенность в их будущем, поскольку эта война продолжается, и мы будем продолжать предоставлять убежище для убегающих от конфликта", – сказал британский министр границ Том Персглов.

Справка:

С начала вторжения РФ в Украину более 283 тысяч украинцев получили или продлили разрешение на пребывание в Великобритании.

Директор Агентства ЕС по вопросам убежища (EUAA) Нина Грегори сообщила, что в странах Европы на сегодняшний день находится более 4,1 миллиона украинских искателей убежища.

Она заявила, что количество беженцев из Украины продолжает расти.

Больше всего беженцев из Украины зарегистрировано в Германии, где на начало октября 2023 находилось около 1,17 млн украинцев. На втором месте Польша, где зарегистрировано 957 тысяч украинцев.

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