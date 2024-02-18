На Луганщине российский пилот направил подбитый самолет на село – видео

В Луганской области российский пилот направил подбитый самолет на село с мирными жителями в Антрацитовской громады. О пострадавших в результате падения истребителя пока неизвестно.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

"Пилот российского истребителя вчера сбросил несколько управляемых авиационных бомб на позиции украинских защитников. А когда уже поджарили его – думал исключительно о себе, управляя поврежденным самолетом. Поэтому направил самолет не в поля и леса, а на населенные пункты Антрацитовской громады на оккупированной Луганщине", – рассказал Лысогор.

Жители села Дяково сообщили, что самолет упал на улицу, где "живет Любовь Николаевна".

Напомним, 17 февраля ВСУ уничтожили три российских самолета – Су-34 и Су-35 на востоке Украины. По данным главнокомандующего Сырского, самолеты были уничтожены, когда атаковали позиции Сил обороны Украины.

А уже утром 18 февраля подразделения Воздушных сил сбили еще один российский истребитель Су-34.

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