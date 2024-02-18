На Луганщині російський пілот спрямував підбитий літак на село – відео

На Луганщині російський пілот спрямував підбитий літак на село з мирними жителями в Антрацитівській громаді. Про постраждалих внаслідок падіння винищувача наразі невідомо.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Пілот російського винищувача вчора скинув декілька керованих авіаційних бомб на позиції українських оборонців. А коли підсмажили вже його – думав виключно про себе, керуючи пошкодженим літаком. Тому спрямував літак не в поля і ліси, а на населені пункти Антрацитівської громади на окупованій Луганщині", - розповів Лисогор.

Жителі села Дякове повідомили, що літак впав на вулицю, де "живе Любов Миколаївна".

Нагадаємо, 17 лютого ЗСУ знищили три російські літаки – Су-34 та Су-35 на сході України. За даними головнокомандувача Сирського, літаки було знищено, коли вони атакували позиції Сил оборони України.

А вже вранці 18 лютого підрозділи Повітряних Сил збили ще один російський винищувач Су-34.

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