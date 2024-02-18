ВСУ сбили еще один российский истребитель Су-34

Утром в воскресенье, 18 февраля, подразделения Воздушных Сил сбили российский истребитель Су-34.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

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"Бодрое утро, Украина. У московитов снова "потёр нет". Сегодня, около 6.00, еще один Су-34 "успешно вернулся" на базу! Также есть в активе 12 сбитых "шахедов" и авиационная ракета Х-59. Подразделениям Воздушных Сил спасибо за успешную боевую работу", — говорится в его сообщении.

По состоянию на утро больше подробностей об уничтожении российского истребителя нет.

Напомним, накануне, 17 февраля, ВСУ уничтожили три российских самолета — Су-34 и Су-35 на востоке Украины. По данным главнокомандующего Сырского, самолеты были уничтожены, когда атаковали позиции Сил обороны Украины.

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