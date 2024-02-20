Велика Британія зупинила одну з програм для біженців

Одна із тимчасових міграційних програм для українських біженців, які тікали від війни до Великої Британії, була закрита для приймання нових заявок.

Про це йдеться у повідомленні на сайті британського уряду, - пише Укрінформ.

“Українська сімейна програма” закрилася о 15:00 19 лютого 2024 року. Подати заявку на участь у цій програмі більше неможливо”, - йдеться у повідомленні.

Ця програма давала українцям, які мають родичів у Великій Британії, трирічне право на проживання й роботу у країні.

Програма “Оселі для українців”, у рамках якої охочі британці можуть спонсорувати українських біженців, залишається чинною, але термін її дії збігає наприкінці березня наступного року.

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Українці, які виїхали через повномасштабне вторгнення Росії, зможуть ще на півтора року продовжити свій легальний статус у Великій Британії, отримавши нову 18-місячну візу, термін дії якої спливатиме у вересні 2026 року.

Загалом понад 283 тис. українців отримали або продовжили притулок з початку вторгнення 24 лютого 2022 року. Упродовж кількох місяців після початку вторгнення багато британців пропонували свої домівки біженцям, які рятувалися від конфлікту. Ті, хто прихистив біженця або цілу родину, отримують £350 на місяць упродовж першого року перебування біженців у Великій Британії та £500 - протягом другого року.

Нагадаємо, лише 25,2% біженців з України працюють, зокрема, у Німеччині. У Данії 78% українців уже знайшли роботу. У Чехії працюють 66%, у Польщі — 65%, у Швеції та Великій Британії — 56%, у Нідерландах — 50%. Тим часом у Німеччині українці отримують допомогу у розмірі 563 євро, а діти — від 357 до 471 євро залежно від віку.

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