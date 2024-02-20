Велика Британія зупинила одну з програм для біженців

Програма “Оселі для українців” ще діятиме
Одна із тимчасових міграційних програм для українських біженців, які тікали від війни до Великої Британії, була закрита для приймання нових заявок.
Про це йдеться у повідомленні на сайті британського уряду, - пише Укрінформ.
“Українська сімейна програма” закрилася о 15:00 19 лютого 2024 року. Подати заявку на участь у цій програмі більше неможливо”, - йдеться у повідомленні.
Ця програма давала українцям, які мають родичів у Великій Британії, трирічне право на проживання й роботу у країні.
Програма “Оселі для українців”, у рамках якої охочі британці можуть спонсорувати українських біженців, залишається чинною, але термін її дії збігає наприкінці березня наступного року.
Українці, які виїхали через повномасштабне вторгнення Росії, зможуть ще на півтора року продовжити свій легальний статус у Великій Британії, отримавши нову 18-місячну візу, термін дії якої спливатиме у вересні 2026 року.
Загалом понад 283 тис. українців отримали або продовжили притулок з початку вторгнення 24 лютого 2022 року. Упродовж кількох місяців після початку вторгнення багато британців пропонували свої домівки біженцям, які рятувалися від конфлікту. Ті, хто прихистив біженця або цілу родину, отримують £350 на місяць упродовж першого року перебування біженців у Великій Британії та £500 - протягом другого року.
Нагадаємо, лише 25,2% біженців з України працюють, зокрема, у Німеччині. У Данії 78% українців уже знайшли роботу. У Чехії працюють 66%, у Польщі — 65%, у Швеції та Великій Британії — 56%, у Нідерландах — 50%. Тим часом у Німеччині українці отримують допомогу у розмірі 563 євро, а діти — від 357 до 471 євро залежно від віку.
Читайте також:
- Українським біженцям у Великій Британії подовжать візи: названо термін
- Буде битва за українців в ЄС, яких Київ хоче повернути додому – посол
- Тимчасовий захист для біженців у Польщі: які зміни чекають на українців