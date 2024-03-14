В польском Сейме назвали сроки деблокирования границы

Уже через несколько недель может решиться проблема блокирования границы Украины польскими фермерами. Сложившаяся ситуация сложна и важна

Такое мнение в эфире "Украинского радио" высказал глава комитета иностранных дел польского Сейма Павел Коваль.

"Я думаю, что в течение нескольких недель это будет. И польское правительство, и украинское правительство должны найти общий язык, найти решение, чтобы могли продавать украинские товары, но также защитить несколько секторов польского производства. Это не простое дело. Оно будет решено", — подчеркнул. польский политик.

Коваль отмечает, мол, "обо всем этом надо договариваться". Ведь, по его словам, польские фермеры касаются фундаментальной проблемы, не имеющей прямого отношения к Украине.

"Все люди, которые разбираются в политике, особенно понимают Европейский Союз, уже понимают, что протесты фермеров являются нормой в Европейском Союзе. Вскоре Украина будет в Европейском Союзе, я на это надеюсь, и фермеры в Украине будут протестовать, например, против импорта зерна из Казахстана. Все это ждет и Украины", — высказался член польского Сейма.

Напомним, ранее посол Польши в Украине Ярослав Гузы высказался о том, почему правительство премьера Дональда Туска не может решить проблему блокады границы Украины. Дипломат отмечает, что блокирование является проблемой ЕС, который должен ее решить.

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