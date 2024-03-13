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Посол Польши объяснил, почему правительство Туска не может решить проблему блокады границы Украины

Посол Польши объяснил, почему правительство Туска не может решить проблему блокады границы Украины

Блокада границы с Польшей / Фото: ТСН.ua

Требования фермеров не могут быть удовлетворены без решений Европейского Союза.

Посол Польши в Украине Ярослав Гузы считает, что блокада границы фермерами является проблемой ЕС, которая должна ее решить.

Такое мнение дипломат высказал в интервью Deutsche Welle.

"Но этот протест является частью еще более общей проблемы. Это не польско-украинская проблема. Это европейская проблема, потому что, в конце концов, мы видим демонстрации, похожие друг на друга, в Варшаве и Брюсселе. И протесты фермеров проходят по всей Польше, а не только на границе. Украина является в определенной степени жертвой, можно сказать, побочным проявлением больших проблем, с которыми сталкивается Европейский Союз", — отметил он.

По его мнению, польские политики не вмешались сразу в решение блокады, потому что "мыслят краткосрочно и пытаются переждать проблемы вместо того, чтобы их решать".

"На такие вопросы влияет внутренняя политика. Ведь эти проблемы было бы легче решить в прошлом году, если бы это не был год выборов. Тем более, с такой кардинальной сменой власти после двух сроков предыдущего польского правительства", — пояснил он.

Гузы уверен, что требования фермеров не могут быть удовлетворены без решений, принимаемых Европейским Союзом, поскольку эти решения находятся вне достижимости польского правительства.

"Хотя, как мы знаем, в прошлом году, с точки зрения реального влияния на этот неконтролируемый украинский импорт, с точки зрения сельскохозяйственной продукции, и предыдущее правительство, и нынешнее правительство они сохраняли де-факто частичное эмбарго на эту продукцию. И благодаря этому собственно, эта проблема не на самом деле так важна для польских фермеров", — отметил посол Польши.

Напомним, в ЕК объяснили, почему требования польских протестующих невозможно выполнить.

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