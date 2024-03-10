Требования польских протестующих невозможно выполнить: в ЕК объяснили почему

Еврокомиссия активно вовлечена в дискуссии как с украинскими, так и с польскими властями.

Требования польских фермеров, блокирующих украинскую границу, невозможно, поскольку ранее Варшава запретила в одностороннем порядке импорт зерна в их страну.

Это объяснил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в эксклюзивном интервью ТСН.ua в эфире телемарафона в воскресенье, 10 марта.

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Он заверил, что активно вовлечены в дискуссии как с украинскими, так и с польскими властями.

"Если взглянуть на эту ситуацию, оно вызывает кучу вопросов. Ведь Польша уже запретила в одностороннем порядке импорт украинского зерна в саму Польшу. Поэтому возникает вопрос, почему они протестуют против зерна из Украины, если оно и так под запретом? Теоретически, если даже если бы я собирался согласиться с требованиями протестующих, то что мне работы? Запрещать то, что уже и так запрещено? Да, мы можем дискутировать по поводу законности этого запрета", — подчеркнул чиновник.

Домбровскис отметил, что лично беседовал с соответствующими польскими министрами по блокированию границы.

"По дороге из Киева я буду в Варшаве и использую этот случай, чтобы поднять и решить эту тему. Мы уже предложили продление соглашения по либерализации торговли до июня 2025-го года, включили дополнительные гарантии по таким чувствительным сельскохозяйственным продуктам как птица и сахар. Применили других мер — как возможность реагировать в случае нарушений в одном или нескольких государствах членах ес. Поэтому в определенном смысле эти вещи должны успокоить фермеров в Польше. Но работа по решению этого вопроса продолжается", — подчеркнул он.

Напомним, по информации пограничников, на 10 марта поляки ослабили блокаду на границе с Украиной.

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