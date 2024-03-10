Вимоги польських протестувальників неможливо виконати: в ЄК пояснили чому

Єврокомісія активно долучена до дискусій як з українською, так і з польською владою.

Вимоги польський фермерів, які блокують український кордон, неможливо, оскільки раніше Варшава заборонила в односторонньому порядку імпорт збіжжя до їхньої країни.

Це пояснив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua в ефірі телемарафону у неділю, 10 березня.

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Він запевнив, що активно долучені до дискусій як з українською, так і з польською владою.

"Якщо поглянути на цю ситуацію, воно викликає купу питань. Адже Польща вже заборонила в односторонньому порядку імпорт українського збіжжя у саму Польщу. Тож виникає питання, а чому вони протестують проти зерна з України, якщо воно й так під забороною? Теоретично, якщо навіть якщо б я збирався погодитися з вимогами протестувальників, то що мені роботи? Забороняти те, що вже й так заборонено? Так, ми можемо дискутувати щодо законності цієї заборони", - підкреслив посадовець.

Домбровскіс зазначив, що особисто мав розмову з відповідними польськими міністрами щодо блокування кордону.

"По дорозі з Києва я буду у Варшаві і використаю цю нагоду, аби підняти і вирішити цю тему. Ми вже запропонували подовження угоди щодо лібералізації торгівлі до червня 2025-го року, включили додаткові гарантії щодо таких чутливих сільськогосподарських продуктів як птиця та цукор. Вжили інших заходів - як от можливість реагувати у разі порушень в одній або кількох державах членах єс. Тож у певному сенсі ці речі мають заспокоїти фермерів у Польщі. Але робота щодо вирішення цього питання триває", - наголосив він.

Нагадаємо, за інформацією прикордонників, станом на 10 березня поляки послабили блокаду на кордоні із Україною.

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