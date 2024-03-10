Зростання інфляції в Україні: як і на що підскочили ціни

Інфляція на споживчому ринку в лютому 2024 року, порівняно із січнем, становила 0,3%, а від початку року – 0,7%. Однак є окремі напрямки у цінових коридорах продуктів та товарів, де зростання вартості товарів було значно вищим.

Про це повідомив Держстат.

Найбільше здорожчали овочі - на 4,4%. Також зросли ціни на яловичину, масло, молоко та молочні продукти, безалкогольні напої, рис, хліб, рибу та продукти з риби, фрукти – від 0,4% до 2,9%.

Однак відбулось активне скорочення цін на інші продукти – яйця, свинину, цукор, м’ясо птиці, соняшникову олію, продукти переробки зернових, сало. В цій товарній категорії скорочення відбулось від 0,8% до 3,5%.

Ціни на алкоголь та сигарети зросли на 0,7%, зокрема найбільше зросли ціни на тютюнові вироби.Одяг і взуття коштують за статистичними спостереженнями, дешевше на 3,4-3,5%. Ціни на транспорт знизилися на 0,2%.

Раніше стало відомо, що в Україні здешевшали тепличні огірки. Однією з причин називають теплу й сонячну погоду в більшості регіонів.

У Міністерстві агрополітики вважають, що 2024 року ціни на основні продукти в Україні залишаться стабільними, але лише українського виробництва.

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