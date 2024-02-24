Ціни на овочі б'ють рекорди: експерт назвав причини здорожчання

В Україні зростають ціни на продукти. Зокрема, здорожчали популярні овочі.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин пояснив виданню "Фокус", що вплинуло на підвищення цін.

З його слів, ситуація зі зростанням вартості стратегічних овочів має ті самі причини, що й з молочною сировиною. Він додав, що ціни на овочі зросли по-різному.

"Картопля зросла майже в три рази. Чому? Хто у нас виробляє на сьогодні 90% картоплі, що ми їмо? Домогосподарства населення. Картопля виросла, вона є у льохах, але для того, щоб її вивезти на базар, треба робочі руки. Щоб її передати до торговельних мереж, треба робочі руки. Їх менше. І тут сталася проблема, дійсно, картопля зросла в ціні. Я думаю, що зростання її ціни зараз трошки зупинилося — досягло свого піка, але все одно, вона за відношенням до 2-х місячного періоду показала суттєве зростання: коштувала 12 грн за кг, а зараз – під 30 грн за кг", – сказав експерт.

Зростання ціни на імпортні овочі також відбулось через здорожчання логістики внаслідок блокування польського кордону, а також через девальвацію гривні, оскільки імпортні товари закуповують за іноземну валюту.

Так, індекс споживчих цін на фрукти і овочі у лютому 2024 року склав 105,06%. Порівняно із січнем фрукти та овочі здорожчали у середньому на 5,06%.

Раніше повідомлялося, що хоча інфляція в Україні сповільнюється, за рік здорожчали майже всі продукти, послуги та товари.

У Міністерстві агрополітики вважають, що 2024 року ціни на основні продукти в Україні залишаться стабільними, але лише українського виробництва.

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