В Україні рекордно здорожчали овочі борщового набору

Зменшилася у ціні лише картопля.

На українських ринках борщовий набір за рік подорожчав у три рази.

Такі дані оприлюднили на аналітичній платформі east-fruit, розповіли у Сніданку з 1+1.

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За даними експертів, єдиний продукт із набору, який подешевшав, - це картопля. Ціни на решту продуктів відчутно піднялися порівняно з минулорічними. Так у грудні 2021 року оптова вартість моркви збільшилася вдвічі. Ціна на цибулю підскочила в 2,5 рази. Вартість буряка та білокачанної капусти зросла в три рази.

Серед головних причин такого стрибка цін аналітики назвали зменшення посівних площ і ринок землі.

Як повідомлялося, уряд стимулює фермерів сіяти гречку. За кожен засіяний гектар аграріям перерахують п'ять тисяч гривень. На пропозицію вже відгукнулося майже 700 сільгоспвиробників. На дотації виділять понад 160 мільйонів гривень.

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