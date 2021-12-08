В Одесі у захаращеній мотлохом квартирі згорів чоловік

Пожежники евакуювали жителів будинка.

У центрі Одеси горів будинок - пам'ятник архітектури. У стародавній будівлі зайнялася квартира на останньому поверсі.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 8 грудня.

Густий дим швидко розповсюдився у під'їзді і через це мешканці сусідніх осель не могли самостійно вийти на вулицю. Їх евакуювали вже пожежники. Коли ж вони дісталися квартири, де сталося займання, зрозуміли, звідки така задимленість.

Оселя виявилася захаращеною усіляким непотребом. Власник, за словами сусідів, десятки років збирав по всіх околицях мотлох і ніс його додому. Чоловік на момент пожежі перебував у квартирі. Але коли вогнеборці його знайшли - рятувати чоловіка вже було запізно. Припускають, що він міг напідпитку курити у ліжку і, ймовірно, заснув з недопалком.

“Гасіння пожежі дуже ускладнювалось тим, що квартира була повністю захаращена мотлохом. На місці пожежі було виявлено тіло громадянина, попередньо - це власник квартири. На місці було задіяно 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 30 рятувальників”, - сказала Марина Мартиненко, речниця ГУ ДСНС в Одеській області.

Новини Одеси: у центрі міста горіла квартира у стародавній житловій будівлі

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