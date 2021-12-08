В Одессе в загроможденной хламом квартире сгорел мужчина

Пожарные эвакуировали жителей дома.

В центре Одессы горел дом – памятник архитектуры. В старинном здании занялась квартира на последнем этаже.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 8 декабря.

Густой дым быстро распространился в подъезде и поэтому жители соседних домов не могли самостоятельно выйти на улицу. Их эвакуировали уже пожарные. Когда же они добрались до квартиры, где произошло возгорание, поняли, откуда такая задымленность.

Дом оказался захламленным всяческим хламом. Владелец, по словам соседей, десятки лет собирал по всем окрестностям старье и нес его домой. Мужчина на момент пожара находился в квартире. Но когда огнеборцы его нашли – спасать мужчину уже было поздно. Предполагают, что он мог под хмельком курить в постели и, вероятно, заснул с окурком.

“Тушение пожара очень осложнялось тем, что квартира была полностью захламлена хламом. На месте пожара было обнаружено тело гражданина, предварительно, это владелец квартиры. На месте было задействовано 8 единиц пожарно-спасательной техники и 30 спасателей”, — сказала Марина Мартыненко, пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Одесской области.

Новости Одессы: в центре города горела квартира в старинном жилом здании

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