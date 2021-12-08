Переговоры Байдена и Путина: о чем договорились президенты и чего ждать Украине

Переговоры Байдена и Путина: о чем договорились президенты и чего ждать Украине

Лидеры стран говорили два часа.

Президент США Джо Байдена и его российский коллега Владимир Путин провели двухчасовые переговоры по видеосвязи. В случае вторжения РФ в Украину официальный Вашингтон от себя и европейских партнеров предупредил Кремль о масштабном пакете санкций, что нанесет значительный ущерб российской экономике.

Детали переговоров президентов – в сюжете ТСН.Ранок 8 декабря.

Джо Байден два часа провел на видеосвязи с Владимиром Путиным, чтобы выяснить его истинные намерения в отношении Украины: для чего Кремль скапливает свои войска на границе и собирается ли атаковать. Также предупредить агрессора о последствиях таких действий: предупредить, но не разозлить.

Во время разговора Байден был в ситуативной комнате Белого дома. С ним четыре члена команды. Путин – в Сочи, уединился в резиденции Бочаров ручей. Президенты говорят с помощью переводчика.

Путин приветствует визави взмахом руки: "Приветствую вас, господин президент". Байден смеется и машет ему обоим: "Приветствую. Рад опять видеть". На этом открытая часть разговора завершена. О том, что происходило в течение двух часов, стороны рассказывают отдельно.

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Российская версия: Путин кивал на Украину за вроде бы невыполнение Минских соглашений и провокации против Донбасс; требовал гарантий, что НАТО не протянется до его границ; утверждал, что именно Североатлантический альянс, а не он, стремится захватить украинскую территорию.

Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан вышел к журналистам с сообщением, что они до сих пор не уверены, собирается ли Путин нападать на Украину. Но предупредили, что у него два пути: переговоры и деэскалация, или санкции, на которые США не отважились в 2014 году. "Он (Джо Байден — Ред.) сказал президенту Путину: если Россия снова вторгнется в Украину, Соединенные Штаты и наши европейские партнеры будут отвечать мощными экономическими мерами. Мы предоставим Украине дополнительную оборонную технику сверх того, что уже предоставляем. Мы усилим наших партнеров по НАТО на восточном фланге в случае эскалации", – заявил Салливан.

Сразу после переговоров с Путиным Байден собрал европейских союзников на телефонной конференции. Ответ Кремля должен быть согласован. От Германии ожидают, что в случае вторжения их в Россию газопровод "Северный поток-2" умрет. "Если президент Путин нападет на Украину, мы ожидаем, что газопровод будет остановлен", — отметила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

В четверг Байден позвонит президенту Владимиру Зеленскому. Реакция официального Киева прозвучала от советника главы офиса Михаила Подоляка: сенсаций переговоры не принесли, деэскалацию и путь дипломатии в Украине поддерживают.