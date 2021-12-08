В Украине рекордно подорожали овощи борщового набора

Уменьшился в цене только картофель.

На украинских рынках борщовый набор за год подорожал в три раза.

Такие данные обнародовали на аналитической платформе east-fruit, рассказали в Сніданку з 1+1.

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По данным экспертов, единственный подешевевший продукт из набора — это картофель. Цены на остальные продукты ощутимо поднялись по сравнению с прошлогодними. Так, в декабре 2021 года оптовая стоимость моркови увеличилась вдвое. Цена на лук подскочила в 2,5 раза. Стоимость свеклы и белокочанной капусты выросла в три раза.

Среди главных причин такого скачка цен аналитики назвали уменьшение посевных площадей и рынок земли.

Как сообщалось, правительство стимулирует фермеров сеять гречку. За каждый засеянный гектар аграриям перечислят пять тысяч гривен. На предложение уже откликнулось около 700 сельхозпроизводителей. На дотации выделят более 160 миллионов гривен.

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