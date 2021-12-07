Правительство стимулирует фермеров сеять гречку: что обещают

На дотации выделят более 160 миллионов гривен.

Правительство согласовало выплаты аграриям за выращивание гречки.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

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Согласно данным Министерства агрополитики, государство планирует стимулировать фермеров увеличивать площадь посева гречихи в Украине. За каждый засеянный гектар аграриям перечислят пять тысяч гривен. На предложение уже откликнулось около 700 сельхозпроизводителей. На дотации выделят более 160 миллионов гривен.

В правительстве надеются, что подобные шаги помогут снизить дефицит гречки в стране и урегулировать рыночную стоимость крупы.

Как сообщалось, несмотря на то, что в Украине в этом году собрали рекордный урожай гречки , цена на этот продукт будет увеличиваться. Эксперты прогнозируют рост стоимости гречихи на 15-20%.