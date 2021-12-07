Уряд стимулює фермерів сіяти гречку: що обіцяють

На дотації виділять понад 160 мільйонів гривень.

Уряд узгодив виплати аграріям за вирощування гречки.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

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Згідно з даними Міністерства агрополітики, держава планує стимулювати фермерів збільшувати площу посіву гречки в Україні. За кожен засіяний гектар аграріям перерахують п'ять тисяч гривень. На пропозицію вже відгукнулося майже 700 сільгоспвиробників. На дотації виділять понад 160 мільйонів гривень.

В уряді сподіваються, що такі кроки допоможуть знизити дефіцит гречки в країни та врегулювати ринкову вартість крупи.

Як повідомлялося, попри те, що в Україні цьогоріч зібрали рекордний врожай гречки, ціна на цей продукт збільшуватиметься. Експерти прогнозують зростання вартості гречки на 15−20%.