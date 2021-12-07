Уряд стимулює фермерів сіяти гречку: що обіцяють

На дотації виділять понад 160 мільйонів гривень.
Уряд узгодив виплати аграріям за вирощування гречки.
Про це розповіли у Сніданку з 1+1.
Згідно з даними Міністерства агрополітики, держава планує стимулювати фермерів збільшувати площу посіву гречки в Україні. За кожен засіяний гектар аграріям перерахують п'ять тисяч гривень. На пропозицію вже відгукнулося майже 700 сільгоспвиробників. На дотації виділять понад 160 мільйонів гривень.
В уряді сподіваються, що такі кроки допоможуть знизити дефіцит гречки в країни та врегулювати ринкову вартість крупи.
Як повідомлялося, попри те, що в Україні цьогоріч зібрали рекордний врожай гречки, ціна на цей продукт збільшуватиметься. Експерти прогнозують зростання вартості гречки на 15−20%.