В Украине в ближайшее время подорожает хлеб: насколько вырастут цены

В Украине в ближайшее время подорожает хлеб: насколько вырастут цены

Среди основных причин — рост цен на топливо.

В Украине в ближайшее время цены на хлеб поднимутся на 10-15%.

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Об этом говорилось на совещании Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития на тему: "Ценовая ситуация на рынке муки и хлеба в Украине", сообщает "УНИАН".

"Могу констатировать, что с января 2020 года по сентябрь 2021 года цены на хлеб выросли, и такой рост составляет около 35%", — сказала представитель Ассоциации ритейлеров Украины Наталья Петровская.

Среди причин такой ценовой тенденции: рост цен на топливо, минеральные удобрения, запчасти и другие составляющие себестоимости пшеницы, что приведет к изменению стоимости муки, а в конце концов и хлебобулочных изделий, говорит директор Финансово-экономического департамента Минагрополитики Баграта Ахиджанова.

В свою очередь первый заместитель министра экономики Денис Кудин отметил, что на стоимость зерна в Украине влияют также и цены на мировом рынке. "Поскольку Украина полностью интегрирована в продовольственные мировые рынки, то динамика цен на внутреннем рынке будет соответствовать динамике мировых биржевых цен и фьючерсов на зерно", – сказал Кудин.

Напомним, ранее сообщалось, что перед новогодними праздниками в Украине подорожают продукты. Эксперты прогнозируют, что цены поднимутся на 16-20%. Особенно подорожание коснется овощей и мяса.

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