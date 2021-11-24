В Украине подешевел картофель: какая стоимость

Впрочем, овощи "борщового набора" выросли в цене.
На украинских рынках и в магазинах подешевел картофель.
Об этом рассказали в Завтраке с Сніданку з 1+1.
По данным экспертов Украинского клуба аграрного бизнеса, в ноябре она подешевела на 20%. Килограмм картофеля в среднем стоит более шести гривен.
Стремительное снижение цены эксперты объясняют первыми ночными заморозками. Производители и продавцы, не имеющие своих помещений для хранения картофеля, рискуют испортить товар. Потому начали продавать ее со скидкой.
В свою очередь, остальные овощи "борщового набора" продолжают дорожать. Больше всего стоят свекла, лук и морковь.
Как сообщалось, цена на сало побила все рекорды и оно теперь дороже отборной свинины. Держать скот не выгодно и тяжело, свиноферм в аграрной стране не так много и специализируются они на других породах свиней.
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