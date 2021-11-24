В Украине расширили список препаратов для лечения коронавируса

Речь идет о "Молнупиравире" и "Ритонавире".
Кабинет министров расширил список медицинских препаратов, применяемых для лечения пациентов с коронавирусом.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.
Речь идет о "Молнупиравире" и "Ритонавире". Их использование утвердил Кабинет Министров во время заседания 24 ноября.
"Это позволит оперативно взаимодействовать и вести переговоры с мировыми производителями по поставкам лекарственных средств с высокой эффективностью, которые находятся на финальных стадиях исследования", — сообщил глава правительства.
Правительственное постановление позволит приобрести препараты от COVID-19 "Молнупиравир" и PF-07321332/ритонавир в случае положительных результатов их клинических испытаний и регистрации препаратов в Соединенных Штатах или Евросоюзе. К слову, в Украине клинические испытания COVID-пилюль Pfizer и Merck начали 4 ноября.
Как сообщалось, американская фармацевтическая компания Pfizer подписала соглашение с Патентным пулом лекарственных средств ( MPP). Это решение позволит другим компаниям производить их экспериментальные таблетки от COVID-19. Следует заметить: Pfizer заявила, что ее таблетка от COVID-19 предотвращает госпитализацию и смерть на 90%.
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