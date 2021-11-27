Астролог назвал самые непутевые знаки Зодиака

Все у них, как правило, не так, как надо: вещи валятся из рук, работа не спорится, обе ноги – левые, а жизненная полоса – исключительно черная.

И виной этому не судьба, как можно было бы подумать, – она раздает каждому из нас равное количество шестерок и козырей, а сами люди, с упорством, достойным лучшего применения, упускающие выпадающие им счастливые шансы. Астролог Людмила Булгакова назвала самые непутевые знаки Зодиака.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы большую часть жизни проводят, витая в облаках, неудивительно, что, спустившись на грешную землю, они теряются и не знают, как поступить, поэтому совершают массу ошибок. А пытаясь – в силу своего понимания и разумения – их исправить, они только еще больше погружаются в пучину промахов и оплошностей. Понимая, что тут уже ничего не исправишь, машут рукой и идут по жизни дальше, наступая на одни и те же грабли.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи и не стремятся к тому, чтобы выглядеть в глазах окружающих – как, впрочем, и своих собственных – рассудительными и благоразумными. Напротив, они с удовольствием плывут по жизни, как по волнам, совершая ошибки и гордясь ими, поскольку, хоть они и неправильные, это их поступки – и проступки, – поэтому они достойны уважения. При этом тот факт, что окружающие считают представителей знака непутевыми, их совершенно не волнует, главное, что у них есть все основания для довольства собой.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны обязаны своей непутевостью скоростью, с которой они принимают решения и воплощают их в жизнь: поскольку это происходит очень быстро, они, как правило, не успевают обдумать свои мысли и действия. Ну а поскольку представители знака еще и очень упрямы, они никогда не признаются в том, что ошиблись, нет ничего удивительного в том, что они часто идут совсем не в ту сторону, в которую нужно, – как в данной конкретной ситуации, так и в жизни в целом.

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