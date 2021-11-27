Астрологиня назвала найбільш недолугі знаки зодіаку

Все у них, як правило, не так, як треба: речі падають із рук, робота не ладнається, обидві ноги – ліві, а життєва смуга – винятково чорна.

І виною цьому не доля, як можна було б подумати, — вона роздає кожному з нас рівну кількість шісток і козирів, — а самі люди, які із завзятістю, гідною кращого застосування, упускають щасливі шанси, що випадають їм. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найбільш недолугі знаки зодіаку.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби більшу частину життя проводять, витаючи в хмарах, не дивно, що, спустившись на грішну землю, вони губляться і не знають, як вчинити, тому роблять багато помилок. А намагаючись — через своє розуміння — їх виправити, вони тільки ще більше поринають у вир хиб і помилок. Розуміючи, що тут уже нічого не виправиш, махають рукою і йдуть життям далі, наступаючи на ті самі граблі.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії і не прагнуть виглядати в очах оточення – як, втім, і своїх власних – розважливими та розсудливими. Навпаки, вони із задоволенням пливуть життям, як хвилями, роблячи помилки і пишаючись ними, оскільки, хоч вони й неправильні, це їхні вчинки – і провини, – тому вони варті поваги. Водночас той факт, що оточення вважаює представників знака недолугими, їх зовсім не хвилює, головне, що у них є всі підстави задовольнити себе.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни зобов'язані своєю недолугістю швидкістю, з якою вони ухваюють рішення і втілюють їх у життя: оскільки це відбувається дуже швидко, вони, як правило, не встигають обміркувати свої думки та дії. Ну а оскільки представники знака ще й дуже вперті, вони ніколи не зізнаються в тому, що помилилися, немає нічого дивного в тому, що вони часто йдуть зовсім не в той бік, в який потрібно – як у цій конкретній ситуації, так і житті загалом.

Читайте також: