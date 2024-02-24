Цены на овощи бьют рекорды: эксперт назвал причины подорожания

В Украине растут цены на продукты. В частности, подорожали популярные овощи.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин объяснил изданию "Фокус", что повлияло на повышение цен.

По его словам, ситуация с ростом стоимости стратегических овощей имеет те же причины, что и с молочным сырьем. Он добавил, что цены на овощи выросли по-разному.

"Картофель вырос почти в три раза. Почему? Кто у нас производит на сегодня 90% картофеля, что мы едим? Домохозяйства населения. Картофель вырос, он есть в погребах, но для того, чтобы его вывезти на базар, нужно рабочие руки. Чтобы ее передать в торговые сети, нужно рабочие руки. Их меньше. И тут возникла проблема, действительно, картофель вырос в цене. Я думаю, что рост цены сейчас немного остановился — достиг своего пика, но все равно, она по отношению к 2-месячному периоду показала существенный рост: стоила 12 грн за кг, а сейчас – под 30 грн за кг", – сказал эксперт.

Рост цены на импортные овощи также произошел из-за удорожания логистики в результате блокирования польской границы, а также из-за девальвации гривны, поскольку импортные товары закупают за иностранную валюту.

Так, индекс потребительских цен на фрукты и овощи в феврале 2024 года составил 105,06%. По сравнению с январем, фрукты и овощи подорожали в среднем на 5,06%.

Ранее сообщалось, что, хотя инфляция в Украине замедляется, за год подорожали почти все продукты, услуги и товары.

В Министерстве агрополитики считают, что в 2024 году цены на основные продукты в Украине останутся стабильными, но только украинского производства.

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