Как определить, что вашей собаке холодно

Независимо от погоды, ваша собака, скорее всего, любит активный отдых на свежем воздухе, даже зимой! Но каждому владельцу домашнего любимца важно знать, когда собаке слишком холодно и ей нужно зайти внутрь. Также стоит помнить, что даже если ваша собака остается дома, она все равно может чувствовать холод.

В этой подборке от Jaw-Dropping Facts вы узнаете главные признаки того холодно вашей собаке или жарко.

Все собаки нуждаются в защите от холода

Густошерстные и волосатые собаки могут быть не так уязвимы к холоду, как их менее пушистые собратья. Но им все равно нужна защита от холода. Собаки с короткой шерстью, щенки и маленькие собачки всегда нуждаются в дополнительной защите. Такие факторы, как возраст и здоровье, также влияют на способность вашей собаки противостоять холоду.

Дрожь или тряска

Наши собаки начинают дрожать точно так же, как мы, когда нам становится слишком холодно. Дрожь — это автоматическая реакция организма на холод, способ повышения температуры за счет быстрого напряжения и расслабления мышц. Если ваша собака дрожит, увеличьте температуру в комнате и дайте ей одеяло, чтобы она согрелась. Если ваша собака мокрая, немедленно вытрите ее. Но помните, есть и другие причины, по которым собака может дрожать: травмы, сильная боли, пищевое отравление, печеночная недостаточность или судорги.

Страх, например, во время грозы или угрозы со стороны других собак или людей, также может вызвать дрожь. Иногда собаки могут дрожать, когда становятся старше. Тремор задних конечностей особенно часто встречается у пожилых собак.

Если температура вокруг вашей собаки умеренная, но вы видите, что ее трясет, обязательно поговорите с ветеринаром.

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Свернутая клубком

Еще один способ проверить, не замерзла ли ваша собака, — понаблюдать за языком ее тела. Когда она сворачивается клубочком, прижимая все ноги к телу, животное может так пытаться сохранить тепло. Иногда ваша собака свернута так сильно, что ее нос может даже коснуться задних ног. Хотя это обычное положение для сна, когда ваша собака хочет устроиться поудобнее, это также может еще указывать на то, что ей холодно. Это типичное положение для сна диких животных, помогающее сохранить тепло и защитить жизненно важные органы.

Холодная на ощупь

Это самый быстрый способ узнать, замерзла ли ваша собака. Прикоснитесь к ушам собаки, особенно по краям. Если вы чувствуете холод на ощупь, она, вероятно, испытывает дискомфорт, поскольку эти части тела теряют тепло первыми, когда температура вокруг падает. Другие области, которые могут быть холодными на ощупь, включают лапы и кончик хвоста.

Собака медленно двигается

Когда собакам становится холодно, они могут чувствовать себя некомфортно и начинают медленно двигаться. Если вы заметили, что ваша собака вяло двигается во время прогулок или игр, возможно, пришло время устроиться поудобнее в доме. Если они кажутся вялыми, очень сонными или неуклюжими, лучше сразу их согреть, поскольку это признаки переохлаждения.

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Хочеи обниматься

Когда холодно, ваша собака захочет оставаться рядом с вами. Они будут спать рядом с вами и пытаться свернуться в клубок, потому что хотят прижаться к другому теплому телу.

Ноет или лает по поводу холода

Иногда ваша собака даст вам понять, что ей некомфортно на холоде. Если вы слышите, как он скулит или лает, требуя, чтобы ее впустили, это признак того, что она мерзнет.

Ищет теплые места

Еще одним показателем того, что собаке холодно, является то, что мы видим, как она укрывается в самом теплом месте дома. Вы замечаете, что ваша собака всегда лежит перед огнем, рядом с батареей или в узком углу? Располагаясь рядом с источниками тепла или в теплых местах, они пытаются повысить температуру своего тела и чувствовать себя более комфортно.

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Нужен ли вашей собаке свитер в холодную погоду?

Вопрос о том, что собакам нужна одежда, — не шутка. Многие владельцы собак видели, как зимой их любимцы дрожат от холода. Некоторые породы имеют более тонкий слой шерсти и генетически не приспособлены к суровым зимним условиям. Поэтому для собаки совершенно нормально носить одежду. Собаки меньшего размера, такие как той-терьеры и чихуахуа, особенно нуждаются в одежде, поскольку они менее приспособлены к холодным температурам. Другие восприимчивые породы включают короткошерстных собак, таких как борзые, которым также нужна защита от холода.

Как определить, что вашей собаке слишком жарко

Хотя важно, чтобы вашей собаке было тепло в холодную погоду, не менее важно следить за ее комфортом в теплую погоду. Общие признаки того, что вашей собаке жарко, включают чрезмерное одышку, слюнотечение, замедление или остановку на прогулке, а также активный поиск тенистых мест и источников воды.

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