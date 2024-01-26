20 самых умных пород собак 

Когда дело доходит до выбора щенка, который идеально подойдет вашей семье, нужно учитывать очень многое. Если для вас чрезвычайно важно иметь собаку-компаньона, которая быстро поймет ваши команды, вам стоит присмотреться к самым умным породам.
Психолог Стэнли Корен каталогизировал некоторые из этих пород как самые умные в своей книге "Интеллект собак". По словам Корена, ум собаки можно определить по ее способности выполнять специализированные задачи, уровню послушания, а также ее общему рабочему интеллекту.
Используя его данные, а также другую информацию с популярных сайтов о домашних животных, Good housekeeping составили этот список.
Бордер-колли
Эти собаки-пастухи заняли первое место в рейтинге интеллекта Стэнли Корена, а это означает, что большинство из них могут выучить новую команду менее чем за пять повторений и следовать ей как минимум в 95% случаев.
Пудель
В настоящее время очень популярны стали метисы пуделей: кокапу, вудлы, лабрадудли и голдендудли - и это лишь некоторые из возможных комбинаций, но заводчики по-прежнему любят обычных пуделей не только за их гипоаллергенные качества. Кудрявые милашки очень умны и быстро обучаются любым командам. За что и получили и серебряную медаль за работу интеллекта в рейтинге Корена.
Немецкая овчарка
Немецкие овчарки с радостью служат полицейскими собаками, собаками-поводырями, собаками-медиками и собаками-терапевтами, поэтому неудивительно, что последовательное послушание является стандартом для этой породы.
Золотистый ретривер
Один из самых популярных домашних питомцев также получил место в пятерке самых умных. Эта порода изначально предназначалась для охоты, но сейчас считается собакой-компаньоном. Золотистые ретриверы также время от времени любят немного подурачиться.
Доберман-пинчер
Доберманы появились в конце 19-го века, когда немецкий сборщик налогов по имени Луи Доберман захотел, чтобы домашнее животное среднего размера служило и сторожевой собакой, и компаньоном. Эти бесстрашные защитники могут постоять за себя и в то же время отлично ладят с детьми.
Шелти
Эти очаровательные пушистые комочки меньше колли и отлично справляются с испытаниями на пастушество, ловкость и послушание. Следовательно, шелти склонны лаять, гоняться и пастись, но их ласковый характер и любовь к объятиям стирают любые обиды.
Лабрадор ретривер
Лабрадоры любят угождать, независимо от того, служат ли они собаками-поводырями, собаками для обнаружения наркотиков или просто обычными домашними животными. Американцы сделали их самой популярной породой в стране вот уже 27 лет подряд.
Папильон
Папильоны — первая игрушечная порода, вошедшая в десятку лучших. Это не обычные комнатные собачки. По данным Американского клуба собаководства, они часто забирают домой высшие призы на соревнованиях по аджилити. Их название — по-французски "бабочка" — связано с их высокими заостренными ушами.
Ротвейлер
Ротвейлеры, вероятно, произошли от собак-погонщиков Древнего Рима и обладали вдобавок суровым и надежным характером. Заинтересованный владелец ротвейлера позаботится о том, чтобы тщательно дрессировать и тренировать свою собаку и получит любящего и верного друга.
Австралийская пастушья собака
Австралийская пастушья собака не входит в число 50 лучших в рейтинге популярности, но зато это очень умная порода. Бдительные, любопытные и приятные, энергичные пастухи лучше всех справляются со своей работой.
Вельш-корги-пемброк
Вельш-корги-пемброк чрезвычайно энергичны и хорошо поддаются дрессировке. Для обучения большинству команд все, что им нужно, — это угощение в качестве стимула к подчинению. Однако заставить их не лаять может быть сложнее, поскольку их высокий интеллект также делает их немного упрямыми.
Цвергшнауцер
Цвергшнауцеры известны своим рабочим интеллектом и послушанием. Им требуется всего от 5 до 15 повторений, чтобы выучить новую команду, и они с большей вероятностью подчинятся с первой попытки.
Английский спрингер-спаниель
Английский спрингер-спаниель очень дружелюбный и общительный, что делает его идеальным кандидатом для социализации и дрессировки. Их интеллект также делает обучение легким. Но у них есть стремление к поиску вещей, которое может вызвать проблемы с порчей вашего имущества.
Бельгийский тервюрен
У бельгийской тервюренской овчарки очень хорошо развит интеллект. Тервюренам необходимо быть активными, и это может быть утомительным для обычного владельца.
Шипперке
Шипперке занимает 15-е место в списке Корена. Они энергичны и очень хотят обучаться. К обучению нужно приступать как можно раньше, если вы хотите, чтобы навыки закрепились.
Бельгийская овчарка
Бельгийские овчарки, известные как отличные пастухи, также очень умны. Им действительно нужно много умственной стимуляции, и у них много энергии.
Колли
Не путать с бордер-колли: эти щенки настолько умны, что попали на мейнстримовое телевидение. Да, самая известная собака Лесси была колли.
Кеесхонд (немецкий вольфшпиц)
Кеесхонд известен как очень послушная порода собак. Если вы решите завести одного из них, вы обязательно получите удовольствие, поскольку они также очень энергичны и игривы.
Немецкий короткошерстный пойнтер
Немецкие короткошерстные пойнтеры очень умны, очень хорошо адаптируются и дружелюбны.
Гладкошерстный ретривер
Гладкошерстные ретриверы очень хорошо ладят с детьми и другими собаками и имеют уровень обучаемости, который можно отнести к категории стремящихся угодить, то есть хорошо поддающихся дрессировке. Но к вашему сведению: это означает, что им нужно много умственной стимуляции.
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