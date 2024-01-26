20 самых умных пород собак 

Когда дело доходит до выбора щенка, который идеально подойдет вашей семье, нужно учитывать очень многое. Если для вас чрезвычайно важно иметь собаку-компаньона, которая быстро поймет ваши команды, вам стоит присмотреться к самым умным породам.

Психолог Стэнли Корен каталогизировал некоторые из этих пород как самые умные в своей книге "Интеллект собак". По словам Корена, ум собаки можно определить по ее способности выполнять специализированные задачи, уровню послушания, а также ее общему рабочему интеллекту.

Используя его данные, а также другую информацию с популярных сайтов о домашних животных, Good housekeeping составили этот список.

Бордер-колли

Бордер-колли / Фото: Associated Press

Эти собаки-пастухи заняли первое место в рейтинге интеллекта Стэнли Корена, а это означает, что большинство из них могут выучить новую команду менее чем за пять повторений и следовать ей как минимум в 95% случаев.

Пудель

Пудель / Фото: Associated Press

В настоящее время очень популярны стали метисы пуделей: кокапу, вудлы, лабрадудли и голдендудли - и это лишь некоторые из возможных комбинаций, но заводчики по-прежнему любят обычных пуделей не только за их гипоаллергенные качества. Кудрявые милашки очень умны и быстро обучаются любым командам. За что и получили и серебряную медаль за работу интеллекта в рейтинге Корена.

Немецкая овчарка

Немецкая овчарка / Фото: Associated Press

Немецкие овчарки с радостью служат полицейскими собаками, собаками-поводырями, собаками-медиками и собаками-терапевтами, поэтому неудивительно, что последовательное послушание является стандартом для этой породы.

Золотистый ретривер

Золотистый ретривер / Фото: Associated Press

Один из самых популярных домашних питомцев также получил место в пятерке самых умных. Эта порода изначально предназначалась для охоты, но сейчас считается собакой-компаньоном. Золотистые ретриверы также время от времени любят немного подурачиться.

Доберман-пинчер

Доберман-пинчер / Фото: Credits

Доберманы появились в конце 19-го века, когда немецкий сборщик налогов по имени Луи Доберман захотел, чтобы домашнее животное среднего размера служило и сторожевой собакой, и компаньоном. Эти бесстрашные защитники могут постоять за себя и в то же время отлично ладят с детьми.

Шелти

Шелти / Фото: Associated Press

Эти очаровательные пушистые комочки меньше колли и отлично справляются с испытаниями на пастушество, ловкость и послушание. Следовательно, шелти склонны лаять, гоняться и пастись, но их ласковый характер и любовь к объятиям стирают любые обиды.

Лабрадор ретривер

Лабрадор ретривер / Фото: Associated Press

Лабрадоры любят угождать, независимо от того, служат ли они собаками-поводырями, собаками для обнаружения наркотиков или просто обычными домашними животными. Американцы сделали их самой популярной породой в стране вот уже 27 лет подряд.

Папильон

Папийон / Фото: Associated Press

Папильоны — первая игрушечная порода, вошедшая в десятку лучших. Это не обычные комнатные собачки. По данным Американского клуба собаководства, они часто забирают домой высшие призы на соревнованиях по аджилити. Их название — по-французски "бабочка" — связано с их высокими заостренными ушами.

Ротвейлер

Ротвейлер / Фото: Associated Press

Ротвейлеры, вероятно, произошли от собак-погонщиков Древнего Рима и обладали вдобавок суровым и надежным характером. Заинтересованный владелец ротвейлера позаботится о том, чтобы тщательно дрессировать и тренировать свою собаку и получит любящего и верного друга.

Австралийская пастушья собака

Австралийская пастушья собака / Фото: Associated Press

Австралийская пастушья собака не входит в число 50 лучших в рейтинге популярности, но зато это очень умная порода. Бдительные, любопытные и приятные, энергичные пастухи лучше всех справляются со своей работой.

Вельш-корги-пемброк

Вельш-корги пемброк / Фото: Associated Press

Вельш-корги-пемброк чрезвычайно энергичны и хорошо поддаются дрессировке. Для обучения большинству команд все, что им нужно, — это угощение в качестве стимула к подчинению. Однако заставить их не лаять может быть сложнее, поскольку их высокий интеллект также делает их немного упрямыми.

Цвергшнауцер

Цвергшнауцер / Фото: Associated Press

Цвергшнауцеры известны своим рабочим интеллектом и послушанием. Им требуется всего от 5 до 15 повторений, чтобы выучить новую команду, и они с большей вероятностью подчинятся с первой попытки.

Английский спрингер-спаниель

Английский спрингер-спаниель / Фото: Associated Press

Английский спрингер-спаниель очень дружелюбный и общительный, что делает его идеальным кандидатом для социализации и дрессировки. Их интеллект также делает обучение легким. Но у них есть стремление к поиску вещей, которое может вызвать проблемы с порчей вашего имущества.

Бельгийский тервюрен

Бельгийский тервюрен / Фото: Associated Press

У бельгийской тервюренской овчарки очень хорошо развит интеллект. Тервюренам необходимо быть активными, и это может быть утомительным для обычного владельца.

Шипперке

Шипперке / Фото: Associated Press

Шипперке занимает 15-е место в списке Корена. Они энергичны и очень хотят обучаться. К обучению нужно приступать как можно раньше, если вы хотите, чтобы навыки закрепились.

Бельгийская овчарка

Бельгийская овчарка / Фото: Associated Press

Бельгийские овчарки, известные как отличные пастухи, также очень умны. Им действительно нужно много умственной стимуляции, и у них много энергии.

Колли

Колли / Фото: Associated Press

Не путать с бордер-колли: эти щенки настолько умны, что попали на мейнстримовое телевидение. Да, самая известная собака Лесси была колли.

Кеесхонд (немецкий вольфшпиц)

Кеесхонд(немецкий вольфшпиц) / Фото: Associated Press

Кеесхонд известен как очень послушная порода собак. Если вы решите завести одного из них, вы обязательно получите удовольствие, поскольку они также очень энергичны и игривы.

Немецкий короткошерстный пойнтер

Немецкий короткошерстный пойнтер / Фото: Associated Press

Немецкие короткошерстные пойнтеры очень умны, очень хорошо адаптируются и дружелюбны.

Гладкошерстный ретривер

Гладкошерстный ретривер / Фото: Associated Press

Гладкошерстные ретриверы очень хорошо ладят с детьми и другими собаками и имеют уровень обучаемости, который можно отнести к категории стремящихся угодить, то есть хорошо поддающихся дрессировке. Но к вашему сведению: это означает, что им нужно много умственной стимуляции.

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