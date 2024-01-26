20 найрозумніших порід собак

Коли справа доходить до вибору цуценяти, яке ідеально підійде вашій родині, потрібно враховувати багато чого. Якщо вам надзвичайно важливо мати собаку-компаньйона, яка швидко зрозуміє ваші команди, вам варто придивитися до найрозумніших порід.
Психолог Стенлі Корен каталогізував деякі з цих порід як найрозумніші у своїй книжці «Інтелект собак». За словами Корена, розум собаки можна визначити за його здатністю виконувати спеціалізовані завдання, рівнем слухняності, а також його загальному робочому інтелекту.
Використовуючи його дані, а також іншу інформацію з популярних сайтів про домашніх тварин, Good housekeeping склали цей список.
Бордер-Колі
Ці собаки-пастухи посіли перше місце в рейтингу інтелекту Стенлі Корена, а це означає, що більшість із них можуть вивчити нову команду менш ніж за п'ять повторень і дотримуватися її як мінімум у 95% випадків.
Пудель
В нинішній час дуже популярні стали метиси пуделів: кокапу, вудлі, лабрадудлі, кокопу і голдендудлі, і це лише деякі з можливих комбінацій, але завідники, як і раніше, люблять звичайних пуделів не тільки за їхні гіпоалергенні якості. Кучеряві милашки дуже розумні і швидко навчаються будь-яким командам. За що й здобули срібну медаль за роботу інтелекту в рейтингу Корена.
Німецька вівчарка
Німецькі вівчарки з радістю служать поліцейськими собаками, собаками-поводирями, собаками-медиками та собаками-терапевтами, тому не дивно, що послідовне послух є стандартом для цієї породи.
Золотистий ретривер
Один із найпопулярніших домашніх вихованців також отримав місце у п'ятірці найрозумніших. Ця порода спочатку призначалася для полювання, але зараз вважається собакою-компаньйоном. Золотисті ретрівери також іноді люблять трохи подуріти.
Доберман-пінчер
Добермани з'явилися наприкінці 19 століття, коли німецький збирач податків на ім'я Луї Доберман захотів, щоб домашня тварина середнього розміру служила і сторожовим собакою, і компаньйоном. Ці безстрашні захисники можуть постояти за себе і в той же час чудово ладнають із дітьми.
Шелті
Ці чарівні пухнасті грудочки менше коллі і чудово справляються з випробуваннями на пастушество, спритність і послух. Отже, шелті схильні гавкати, ганятися і пастись, але їх лагідний характер і любов до обіймів стирають будь-які образи.
Лабрадор-ретривер
Лабрадори люблять догоджати, незалежно від того, чи служать вони собаками-поводирями, собаками для виявлення наркотиків або просто звичайними домашніми тваринами. Американці зробили їх найпопулярнішою породою в країні вже 27 років поспіль.
Папільйон
Папільйони — перша іграшкова порода, що увійшла до десятки найкращих. Це не звичайні кімнатні собачки. За даними Американського клубу собаківництва, вони часто забирають додому найвищі призи на змаганнях з аджиліту. Їхня назва — по-французьки «метелик» — пов'язана з їхніми високими загостреними вухами.
Ротвейлер
Ротвейлери, ймовірно, походять від собак-погонщиків Стародавнього Риму і мали також суворий і надійний характер. Зацікавлений власник ротвейлера подбає про те, щоб ретельно дресирувати та тренувати свого собаку та отримає люблячого та вірного друга.
Австралійський вівчарський собака
Австралійський вівчарський собака не входить до числа 50 найкращих у рейтингу популярності, зате це дуже розумна порода. Пильні, цікаві та приємні, енергійні пастухи найкраще справляються зі своєю роботою.
Вельш-коргі пемброк
Вельш-коргі пемброк надзвичайно енергійні і добре піддаються дресирування. Для навчання більшості команд все, що їм потрібно, — це частування як стимул до підпорядкування. Однак змусити їх не гавкати може бути складніше, оскільки їхній високий інтелект робить їх трохи впертими.
Цвергшнауцер
Цвергшнауцери відомі своїм робочим інтелектом і послухом. Їм потрібно всього від 5 до 15 повторень, щоб вивчити нову команду, і вони з більшою ймовірністю підкоряться першій спробі. 13
Англійський спрингер-спанієль
Англійський спрингер-спаніель дуже доброзичливий та товариський, що робить його ідеальним кандидатом для соціалізації та дресирування. Їхній інтелект також робить навчання легким. Але у них є прагнення до пошуку речей, яке може викликати проблеми з псуванням вашого майна.
Бельгійський тервюрен
У бельгійської тервюренської вівчарки дуже добре розвинений інтелект. Тервуренам необхідно бути активними, і це може бути стомлюючим для звичайного власника.
Шипперке
Шипперке посідає 15-те місце у списку Корена. Вони енергійні та дуже хочуть навчатися. До навчання потрібно приступати якомога раніше, якщо ви хочете, щоб навички закріпилися.
Бельгійська вівчарка
Бельгійські вівчарки, відомі як чудові пастухи, також дуже розумні. Їм справді потрібно багато розумової стимуляції, і в них багато енергії.
Коллі
Не плутати із бордер-коллі: ці цуценята настільки розумні, що потрапили на мейнстримове телебачення. Так, найвідоміший собака Лессі була коллі.
Кеесхонд (німецький вольфшпіц)
Кеесхонд відомий як дуже слухняна порода собак. Якщо ви вирішите завести одного з них, ви обов'язково отримаєте задоволення, оскільки вони також дуже енергійні та грайливі.
Німецький короткошерстий пойнтер
Німецькі короткошерсті пойнтер дуже розумні, дуже добре адаптуються і доброзичливі.
Гладкошерстий ретривер
Гладкошерсті ретрівери дуже добре ладнають з дітьми та іншими собаками і мають рівень навчання, який можна віднести до категорії тих, хто прагне догодити, тобто добре піддається дресирування. Але до вашої інформації: це означає, що їм потрібно багато розумової стимуляції.
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