20 найрозумніших порід собак

Коли справа доходить до вибору цуценяти, яке ідеально підійде вашій родині, потрібно враховувати багато чого. Якщо вам надзвичайно важливо мати собаку-компаньйона, яка швидко зрозуміє ваші команди, вам варто придивитися до найрозумніших порід.

Психолог Стенлі Корен каталогізував деякі з цих порід як найрозумніші у своїй книжці «Інтелект собак». За словами Корена, розум собаки можна визначити за його здатністю виконувати спеціалізовані завдання, рівнем слухняності, а також його загальному робочому інтелекту.

Використовуючи його дані, а також іншу інформацію з популярних сайтів про домашніх тварин, Good housekeeping склали цей список.

Бордер-Колі

Бордер-Колі / Фото: Associated Press

Ці собаки-пастухи посіли перше місце в рейтингу інтелекту Стенлі Корена, а це означає, що більшість із них можуть вивчити нову команду менш ніж за п'ять повторень і дотримуватися її як мінімум у 95% випадків.

Пудель

Пудель / Фото: Associated Press

В нинішній час дуже популярні стали метиси пуделів: кокапу, вудлі, лабрадудлі, кокопу і голдендудлі, і це лише деякі з можливих комбінацій, але завідники, як і раніше, люблять звичайних пуделів не тільки за їхні гіпоалергенні якості. Кучеряві милашки дуже розумні і швидко навчаються будь-яким командам. За що й здобули срібну медаль за роботу інтелекту в рейтингу Корена.

Німецька вівчарка

Німецька вівчарка / Фото: Associated Press

Німецькі вівчарки з радістю служать поліцейськими собаками, собаками-поводирями, собаками-медиками та собаками-терапевтами, тому не дивно, що послідовне послух є стандартом для цієї породи.

Золотистий ретривер

Золотистий ретривер / Фото: Associated Press

Один із найпопулярніших домашніх вихованців також отримав місце у п'ятірці найрозумніших. Ця порода спочатку призначалася для полювання, але зараз вважається собакою-компаньйоном. Золотисті ретрівери також іноді люблять трохи подуріти.

Доберман-пінчер

Доберман-пінчер / Фото: Credits

Добермани з'явилися наприкінці 19 століття, коли німецький збирач податків на ім'я Луї Доберман захотів, щоб домашня тварина середнього розміру служила і сторожовим собакою, і компаньйоном. Ці безстрашні захисники можуть постояти за себе і в той же час чудово ладнають із дітьми.

Шелті

Шелті / Фото: Associated Press

Ці чарівні пухнасті грудочки менше коллі і чудово справляються з випробуваннями на пастушество, спритність і послух. Отже, шелті схильні гавкати, ганятися і пастись, але їх лагідний характер і любов до обіймів стирають будь-які образи.

Лабрадор-ретривер

Лабрадор ретрівер / Фото: Associated Press

Лабрадори люблять догоджати, незалежно від того, чи служать вони собаками-поводирями, собаками для виявлення наркотиків або просто звичайними домашніми тваринами. Американці зробили їх найпопулярнішою породою в країні вже 27 років поспіль.

Папільйон

Папійон / Фото: Associated Press

Папільйони — перша іграшкова порода, що увійшла до десятки найкращих. Це не звичайні кімнатні собачки. За даними Американського клубу собаківництва, вони часто забирають додому найвищі призи на змаганнях з аджиліту. Їхня назва — по-французьки «метелик» — пов'язана з їхніми високими загостреними вухами.

Ротвейлер

Ротвейлер / Фото: Associated Press

Ротвейлери, ймовірно, походять від собак-погонщиків Стародавнього Риму і мали також суворий і надійний характер. Зацікавлений власник ротвейлера подбає про те, щоб ретельно дресирувати та тренувати свого собаку та отримає люблячого та вірного друга.

Австралійський вівчарський собака

Австралійський вівчарський собака / Фото: Associated Press

Австралійський вівчарський собака не входить до числа 50 найкращих у рейтингу популярності, зате це дуже розумна порода. Пильні, цікаві та приємні, енергійні пастухи найкраще справляються зі своєю роботою.

Вельш-коргі пемброк

Вельш-корги пемброк / Фото: Associated Press

Вельш-коргі пемброк надзвичайно енергійні і добре піддаються дресирування. Для навчання більшості команд все, що їм потрібно, — це частування як стимул до підпорядкування. Однак змусити їх не гавкати може бути складніше, оскільки їхній високий інтелект робить їх трохи впертими.

Цвергшнауцер

Цвергшнауцер / Фото: Associated Press

Цвергшнауцери відомі своїм робочим інтелектом і послухом. Їм потрібно всього від 5 до 15 повторень, щоб вивчити нову команду, і вони з більшою ймовірністю підкоряться першій спробі. 13

Англійський спрингер-спанієль

Англійський спрингер-спанієль / Фото: Associated Press

Англійський спрингер-спаніель дуже доброзичливий та товариський, що робить його ідеальним кандидатом для соціалізації та дресирування. Їхній інтелект також робить навчання легким. Але у них є прагнення до пошуку речей, яке може викликати проблеми з псуванням вашого майна.

Бельгійський тервюрен

Бельгійський тервюрен / Фото: Associated Press

У бельгійської тервюренської вівчарки дуже добре розвинений інтелект. Тервуренам необхідно бути активними, і це може бути стомлюючим для звичайного власника.

Шипперке

Шипперке / Фото: Associated Press

Шипперке посідає 15-те місце у списку Корена. Вони енергійні та дуже хочуть навчатися. До навчання потрібно приступати якомога раніше, якщо ви хочете, щоб навички закріпилися.

Бельгійська вівчарка

Бельгійська вівчарка / Фото: Associated Press

Бельгійські вівчарки, відомі як чудові пастухи, також дуже розумні. Їм справді потрібно багато розумової стимуляції, і в них багато енергії.

Коллі

Коллі / Фото: Associated Press

Не плутати із бордер-коллі: ці цуценята настільки розумні, що потрапили на мейнстримове телебачення. Так, найвідоміший собака Лессі була коллі.

Кеесхонд (німецький вольфшпіц)

Кеесхонд(німецький вольфшпіц) / Фото: Associated Press

Кеесхонд відомий як дуже слухняна порода собак. Якщо ви вирішите завести одного з них, ви обов'язково отримаєте задоволення, оскільки вони також дуже енергійні та грайливі.

Німецький короткошерстий пойнтер

Німецький короткошерстий пойнтер / Фото: Associated Press

Німецькі короткошерсті пойнтер дуже розумні, дуже добре адаптуються і доброзичливі.

Гладкошерстий ретривер

Гладкошерстий ретрівер / Фото: Associated Press

Гладкошерсті ретрівери дуже добре ладнають з дітьми та іншими собаками і мають рівень навчання, який можна віднести до категорії тих, хто прагне догодити, тобто добре піддається дресирування. Але до вашої інформації: це означає, що їм потрібно багато розумової стимуляції.

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