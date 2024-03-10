Рост инфляции в Украине: как и на что подскочили цены

Инфляция на потребительском рынке в феврале 2024 года по сравнению с январем составила 0,3%, а с начала года – 0,7%. Однако есть отдельные направления в ценовых коридорах продуктов и товаров, где рост стоимости товаров был значительно выше.

Об этом сообщил Госстат.

Больше всего подорожали овощи – на 4,4%. Также выросли цены на говядину, масло, молоко и молочные продукты, безалкогольные напитки, рис, хлеб, рыбу и продукты из рыбы, фрукты – от 0,4 до 2,9%.

Однако произошло активное сокращение цен на другие продукты – яйца, свинину, сахар, мясо птицы, подсолнечное масло, продукты переработки зерновых, сало. В данной товарной категории сокращение произошло от 0,8 до 3,5%.

Цены на алкоголь и сигареты выросли на 0,7%, в том числе больше всего выросли цены на табачные изделия. Одежда и обувь стоят по статистическим наблюдениям, дешевле на 3,4-3,5%. Цены на транспорт снизились на 0,2%.

Ранее стало известно, что в Украине подешевели тепличные огурцы. Одной из причин называют теплую и солнечную погоду в большинстве регионов.

В Министерстве агрополитики считают, что в 2024 году цены на основные продукты в Украине останутся стабильными, но только украинского производства.

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