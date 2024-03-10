Поляки послабили блокаду: у ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні

Польські фермери продовжують блокувати рух на п'яти напрямках. До цього, як відомо, було шість.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За його словами, у ніч проти 9 березня протестувальники припинили своїдії до напрямку пункту Краківець. Утім, це лише до 13 березня.

"Таку інформацію ми маємо від польських колег. Якщо говорити про 5 напрямків, де продовжується блокування - це десь 1700 вантажних транспортних засобів сукупно на всіх цих напрямках", - сказав Демченко.

Попри те, що пункт Краківець заблокований, рух там відбувається інтенсивний.

"Але там також продовжує перебувати черга з вантажівок на території Польщі в очікуванні перетину кордону вбік нашої держави. Це близько 600 вантажних транспортних засобів", - додав Демченко.

Зазначимо, протести фермерів з боку польського кордону обходяться Україні щонайменше у 8 млрд грн на місяць, які не надходять лише від митниці.

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