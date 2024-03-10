Трамп розкритикував Байдена і назвав його "ідіотом" – відео

Кандидат у президенти США Дональд Трамп на зустрічі із прихильниками у Джорджії назвав чинного президента США Джо Байдена "ідіотом".

У своїй промові Трамп звинуватив Байдена у тому, що він не може гарантувати США безпеку, і також згадав про президента-диктатора Росії Володимира Путіна.

"Якщо у вас був би дійсно здібний президент, як я, то я хочу вам сказати, що ми були б у цілковитій безпеці. Тепер Путін говорить про ядерну зброю. І знаєте чому? Тому що він знає, що президентом США є ідіот, з яким він може впоратися", - заявив Трамп.

Нагадаємо, прем’єр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Американський політик розсипався у компліментах Орбану і похвалив його як "фантастичного лідера".

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