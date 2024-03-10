Трамп раскритиковал Байдена и назвал его "идиотом" — видео

Дональд Трамп вновь прибег к словесным оскорблениям президента США Джо Байдена.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп на встрече со сторонниками в Джорджии назвал действующего президента США Джо Байдена "идиотом".
В своей речи Трамп обвинил Байдена в том, что он не может гарантировать США безопасность, и также упомянул о президенте-диктаторе России Владимире Путине.
"Если у вас был бы действительно способный президент, как я, то я хочу вам сказать, что мы были бы в полной безопасности. Теперь Путин говорит о ядерном оружии. И знаете почему? Потому что он знает, что президентом США является идиот, с которым он может справиться", — заявил Трамп.
Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Американский политик рассыпался в комплиментах Орбана и похвалил его как "фантастического лидера".
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