Поляки ослабили блокаду: в ГНСУ рассказали о ситуации на границе

Польские фермеры продолжают блокировать движение по пяти направлениям. До этого, как известно, было шесть.

Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ) Андрей Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, в ночь на 9 марта протестующие прекратили свои действия в направлении пункта Краковец. Впрочем, это только до 13 марта.

"Такую информацию мы имеем от польских коллег. Если говорить о 5 направлениях, где продолжается блокировка — это где-то 1700 грузовых транспортных средств совокупно по всем этим направлениям", - сказал Демченко.

Несмотря на то, что пункт Краковец заблокирован, движение там происходит интенсивно.

"Но там также продолжает находиться очередь из грузовиков на территории Польши в ожидании пересечения границы в сторону нашего государства. Это около 600 грузовых транспортных средств", — добавил Демченко.

Отметим, протесты фермеров со стороны польской границы обходятся Украине минимум в 8 млрд грн в месяц, которые не поступают только от таможни.

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