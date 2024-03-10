Поляки ослабили блокаду: в ГНСУ рассказали о ситуации на границе

Митингующие прекратили протест на пункте пропуска Краковец до 13 марта.
Польские фермеры продолжают блокировать движение по пяти направлениям. До этого, как известно, было шесть.
Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ) Андрей Демченко в эфире телемарафона.
По его словам, в ночь на 9 марта протестующие прекратили свои действия в направлении пункта Краковец. Впрочем, это только до 13 марта.
"Такую информацию мы имеем от польских коллег. Если говорить о 5 направлениях, где продолжается блокировка — это где-то 1700 грузовых транспортных средств совокупно по всем этим направлениям", - сказал Демченко.
Несмотря на то, что пункт Краковец заблокирован, движение там происходит интенсивно.
"Но там также продолжает находиться очередь из грузовиков на территории Польши в ожидании пересечения границы в сторону нашего государства. Это около 600 грузовых транспортных средств", — добавил Демченко.
Отметим, протесты фермеров со стороны польской границы обходятся Украине минимум в 8 млрд грн в месяц, которые не поступают только от таможни.
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